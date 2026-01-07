La National League sera bien représentée à Milan lors des Jeux olympiques. Trois Tchèques, un Letton, un Allemand et un Danois évoluant en Suisse ont été sélectionnés mercredi pour le prestigieux tournoi.

Matej Stransky (Davos) et Dominik Kubalik (Zoug) ainsi que Jan Rutta (Genève-Servette) font partie de la sélection tchèque, tandis que Rudolfs Balcers (Zurich) figure dans la sélection lettone. La Tchéquie sera l'un des adversaires de la Suisse à Milan lors de la phase de groupes, avec le Canada et la France.

Dominik Kahun (Lausanne) a quant à lui été appelé par l'Allemagne. Nicklas Jensen (Rapperswil) représentera de son côté le Danemark à Milan. Leurs noms s'ajoutent à ceux du Finlandais Mikko Lehtonen (Zurich Lions) et aux sept joueurs de National League et de Swiss League retenus en équipe de France.