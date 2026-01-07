Matej Stransky (Davos) et Dominik Kubalik (Zoug) ainsi que Jan Rutta (Genève-Servette) font partie de la sélection tchèque, tandis que Rudolfs Balcers (Zurich) figure dans la sélection lettone. La Tchéquie sera l'un des adversaires de la Suisse à Milan lors de la phase de groupes, avec le Canada et la France.
Dominik Kahun (Lausanne) a quant à lui été appelé par l'Allemagne. Nicklas Jensen (Rapperswil) représentera de son côté le Danemark à Milan. Leurs noms s'ajoutent à ceux du Finlandais Mikko Lehtonen (Zurich Lions) et aux sept joueurs de National League et de Swiss League retenus en équipe de France.