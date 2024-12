Fribourg Gottéron voulait battre le record d'affluence pour un match de hockey féminin en Suisse. Mission accomplie lors de la partie Fribourg - Berne en marge de la rencontre de National League entre les Dragons et Ajoie. Reportage.

Elles et ils étaient 3037 à soutenir les Fribourg Ladies et battre un record!

1/2 Ils étaient plus de 3000 au coup d'envoi du match. Photo: G.B.

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Elle sait pas patiner!», «Allez Fribourgeoises allez!». Cela sonne comme des chants de Fribourg Gottéron, mais ce n'en sont pas. Moins de 30 minutes après la victoire des Dragons face à Ajoie (5-0), ce sont les Fribourg Ladies qui sont entrées en scène face au CP Berne. Les dirigeants de la BCF Arena avaient un objectif: battre le record de fréquentation pour une rencontre de hockey féminin en Suisse (2136). «Vous êtes là pour écrire l'histoire», avait d'ailleurs osé Marc-André Berset, responsable de la communication, avant le match.

Pour l'occasion, tout avait été prévu pour que les 9178 fans fribourgeois ne quittent pas les lieux. L'organisation au poil avec une attente réduite à sa portion congrue a permis à Fribourg Gottéron de commencer ce match moins de 30 minutes après la fin de la partie précédente. Malgré cela, ils sont nombreux à être partis. «Selon moi, la patinoire est remplie à un tiers», estime Samuel, accoudé à une barrière. L'homme a du pif. Officiellement, le record a été battu avec 3037 spectateurs au coup d'envoi. Soit plus ou moins un tiers.

Les dirigeants de la BCF Arena rêvaient de voir 6 voire 7000 spectateurs. Cela n'empêche qu'ils sont satisfaits. «C'est un fantastique coup de projecteur sur cette équipe féminine, précise Marc-André Berset, responsable de la communication du club. Nous ne sommes vraiment pas déçus, bien au contraire.» Les joueuses, elles, étaient tout sourire à la fin de la rencontre, malgré la défaite face à Berne. Mais l'essentiel était ailleurs. «Nous avions parié entre nous quel serait le nombre de spectateurs, rigole Alixane Berthod, capitaine des 'Dragonnes'. Je ne sais pas qui a gagné. Mais pour nous toutes, c'était un moment très spécial. Cela nous a encore davantage soudées.»

Un match comme un autre... ou presque

Intimidées par le public? Un peu. «Surtout avant le match, détaille Amélie Jobin, joueuse des Ladies. Dès que le match commence, tu n'y penses plus. Le but était, justement, de tenter de prendre ce match comme n'importe quel autre match.» Y est-elle parvenue? «Plus ou moins», rigole-t-elle.

Dans le virage dévolu aux supporters des Dragons, ils sont trois à être plus bruyants que les autres: Léo Sauterel, Melian Roubaty et Azaria Vögeli ont fondé le fans club des Ladies. «Nous sommes présents à tous les matches, précise le second nommé. Nous avons des fois la chance de pouvoir voyager avec le car des joueuses lors des longs déplacements. Ce sont des moments privilégiés.»

Les trois hommes avouent une certaine déception quant à l'ambiance. «On se demande si certains ne sont pas là pour critiquer, lance Léo Sauterel. Mais qu'importe, cela aide à visibiliser le hockey féminin. Elles le méritent.» Leur objectif est de faire grandir leur groupe. «Pour ce faire, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, précise Azaria Vögeli. C'est un bon moyen de se faire connaître. Et plusieurs joueurs de la première équipe nous suivent et nous encouragent. Cela nous motive.»

Léo Sauterel, Melian Roubaty et Azaria Vögeli (de g. à dr.) Photo: G.B.

Tout au long de la rencontre, le trio a donné de la voix pour soutenir son équipe. «Cela fait du bien de savoir qu'ils sont là, détaille Amélie Jobin. D'entendre leurs chants, cela nous montre que nous sommes soutenues.» Les mélodies n'ont pas suffi à ce que Fribourg s'incline face aux voisines de Berne après avoir pourtant ouvert le score lors de la deuxième période.

Si les gens qui sont restés jusqu'au bout ont apprécié le spectacle, nombreux sont ceux qui sont partis après une période. L'horaire du dimanche soir a tout de même retenu quelques ardeurs. En fin de rencontre, la patinoire était largement moins remplie et quelques centaines de spectateurs sont restés. Les autres avaient visiblement une autre histoire à écrire. Mais qu'importe. Les Ladies évoluent habituellement devant 148 spectateurs en moyenne et ont donc goûté à ce moment spécial. Même si la partie s'est soldée par une défaite (1-4). C'était presque devenu secondaire tant la promotion de leur sport primait.