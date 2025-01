Victoire des Jets Nino Niederreiter et Roman Josi ont marqué après une longue disette

Victoire 5-2 des Jets contre les Predators en NHL. Niederreiter et Josi retrouvent le chemin des filets après 13 et 12 matches sans but. Winnipeg conforte sa place de leader, Nashville voit ses espoirs de play-offs s'amenuiser.