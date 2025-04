Les «Swiss Devils» sont au bord du précipice. Battu 5-2 dimanche à domicile, New Jersey est désormais mené 3-1 dans le quart de finale de la Conférence Est de NHL qui l'oppose aux Carolina Hurricanes.

New Jersey et ses stars suisses proches de l'élimination

Andrei Svechnikov fut le "bourreau" des Devils dimanche avec ses 3 buts Photo: Seth Wenig

ATS Agence télégraphique suisse

Timo Meier et Nico Hischier ont pourtant brillé dans cette partie. L'attaquant appenzellois a signé son premier but dans ces play-off pour permettre aux Devils de recoller à 3-2 à la 28e minute, après avoir été crédité d'une mention d'assistance sur le 3-1 marqué par son capitaine valaisan (3 buts dans la série désormais) à la 23e.

Mais le mal était déjà fait. Emmenés par Andrei Svechnikov (3 buts), les Hurricanes ont survolé les débats pendant un peu plus d'un tiers pour mener 3-0 après 20'42, alors que les Devils n'avaient jusque-là cadré que 4 tirs. Et Carolina a maîtrisé son sujet après le 3-2, inscrivant le 4-2 à la 55e et le 5-2 à la 57e dans une cage vide.

«Etre menés 3-0 par cette équipe-là n'était pas dans nos plans. Nous devons donc être bien meilleurs que cela (dans notre entame de match)», a lâché Nico Hischier, cité sur le site de la NHL. «Nous n'avons pas encore perdu la série. Nous devons juste aller là-bas, gagner un match à l'extérieur (réd: mardi) et ramener la série ici. C'est tout ce que j'ai à l'esprit en ce moment.»