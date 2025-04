Nico Hischier et Kevin Fiala ont chacun signé un record personnel avec 35 buts inscrits, confirmant leur statut de piliers offensifs. Pendant ce temps, l’avenir d’un autre Suisse reste incertain, laissant planer le doute sur la suite de sa carrière en NHL.

Un touche-à-tout, un bienfaiteur et un joueur qui se bat pour son avenir

Stephan Roth

1 Nico Hischier (26, New Jersey)

75 matches, 35 buts, 34 assists, 69 points, +9, 0,92 point/match, 20:23 minutes de jeu/match.

Le capitaine valaisan fait tout chez les Devils et porte son équipe sur ses épaules, surtout depuis la blessure de Jack Hughes. Meilleur buteur de son équipe avec 35 réalisations – un record personnel –, il évolue aussi bien en supériorité qu’en infériorité numérique, affiche une belle efficacité sur les mises en jeu (55,5 % remportées) et se montre remarquable dans le repli défensif. C’est d’ailleurs pour cette raison que ses coéquipiers ne sont pas les seuls à l’avoir proposé pour le Selke Trophy, qui récompense le meilleur attaquant défensif de la ligue.

Nico Hischier est l'homme à tout faire des New Jersey Devils. Photo: keystone-sda.ch

2 Kevin Fiala (28, New Jersey)

80 Sp, 35 T, 25 A, 60 P, -4, 0,74 P/Sp, 18:31 Min/Sp

Le joueur de Suisse orientale a lui aussi battu son record personnel avec 35 buts. Le MVP de la dernière Coupe du monde ne figure pas parmi les candidats au Selke Trophy, mais il a été nommé par son club pour le King Clancy Memorial Trophy, une distinction qui récompense les joueurs faisant preuve de leadership sur et en dehors de la glace, et s’engageant activement pour la communauté. Fiala a mérité cet honneur grâce à son implication dans plusieurs projets caritatifs. Chapeau bas!

En playoffs, les Kings affronteront pour la quatrième fois consécutive les Oilers d’Edmonton. Parviendront-ils enfin à décrocher une première victoire contre Connor McDavid, Leon Draisaitl & Co.?

Kevin Fiala a porté son record personnel à 35 buts avec les Los Angeles Kings. Photo: keystone-sda.ch

3 Nino Niederreiter (32, Winnipeg)

82 sp, 17 t, 20 a, 37 p, +16, 0,45 p/sp, 14:51 min/sp

Quelle saison régulière les Jets ont réalisée! El Niño et ses coéquipiers ont décroché le President's Trophy, récompensant la meilleure équipe de la saison régulière. Le joueur de Coire a été un élément clé de cette réussite. En plus de ses 17 buts – ce qui le place au 6e rang des compteurs de l’équipe –, le triple médaillé d’argent aux championnats du monde s’est distingué par son énergie, sa fiabilité et son leadership.

Lors des deux dernières saisons, Winnipeg a été éliminé dès le premier tour des playoffs. Cette année, ce sont les Blues de St. Louis qui se dressent sur leur route. Une équipe largement transformée depuis l’arrivée de Jim Montgomery, l’entraîneur limogé par Boston en novembre.

Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets ont remporté le President's Trophy de la meilleure équipe de la saison régulière. Photo: IMAGO/Imagn Images

4 Pius Suter (28, Vancouver)

81 sp, 25 t, 21 a, 46 p, +2, 0,57 p/sp, 17:21 min/sp

Au moment idéal, le Zurichois a réalisé la meilleure saison de sa carrière en NHL. En effet, dès le 1er juillet, il deviendra «unrestricted free agent», à moins que les Canucks – qui ont manqué les playoffs après une saison décevante – ne prolongent son contrat d’ici là. À Vancouver, on apprécie cet attaquant polyvalent. Mais la vraie question est de savoir si le club est prêt à lui offrir un salaire proche de ce qu’il pourrait obtenir sur le marché libre.

Une chose est sûre: Suter va faire sauter la banque. À l’avenir, il peut espérer un salaire avoisinant les 3,5 millions de francs par an, contre environ 1,3 million actuellement.

Avec 25 buts, Pius Suter a augmenté sa valeur marchande chez les Vancouver Canucks. Photo: IMAGO/Imagn Images

5 Timo Meier (28 ans, New Jersey)

80 c, 26 t, 27 a, 53 p, +7, 0,66 p/c, 17:52 min/c.

L'Appenzellois s’est fait remarquer à 5 contre 5, où il a généré de nombreuses occasions. Selon naturalstattrick.com, il a même enregistré le troisième plus grand nombre de rebonds créés en NHL (40), derrière les défenseurs Zach Werenski (Columbus, 44) et Jaccob Slavin (Caroline, 41).

Mais avec seulement 26 buts inscrits, son rendement reste insuffisant au vu des efforts fournis — surtout pour un attaquant qui, il y a deux saisons encore, marquait 40 buts et touchait 8,8 millions de dollars (actuellement 7,2 millions de francs suisses) par saison.

Timo Meier des New Jersey Devils célèbre un but dans le derby contre les New York Rangers. Photo: keystone-sda.ch

6 Jonas Siegenthaler (27, New Jersey)

55 c., 2 t., 7 a., 9 p., +9, 0,16 p/c., 19:36 min/c.

Jusqu'à ce qu'il se blesse en février en heurtant la bande, qu'il soit opéré et ne puisse plus jouer, le Zurichois était l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Sans lui et sans le ténor offensif Jack Hughes, les Devils auront du mal à affronter Carolina en playoffs.

Jonas Siegenthaler, le meilleur défenseur des New Jersey Devils, manque cruellement à l'équipe. Photo: Getty Images

7 Roman Josi (34, Nashville)

53 c, 9 t, 29 a, 38 p, -26, 0,72 p/sp, 25:02 min/sp

Même après une saison difficile, le capitaine bernois conserve une grande popularité auprès de ses collègues. Dans un sondage réalisé par le syndicat des joueurs NHLPA, il a obtenu le quatrième plus grand nombre de voix à la question de savoir qui est le meilleur défenseur de la ligue. Un classement largement dominé par Cale Makar du Colorado.

Touché par une blessure non précisée, sa saison a pris fin dès le 26 février, et les Predators, qui avaient entamé la saison avec de grands espoirs, ne se sont jamais rapprochés des places qualificatives pour les playoffs.

Des problèmes de santé ont stoppé Roman Josi, le capitaine de Nashville. Photo: IMAGO/Imagn Images

8 J.J. Moser (24, Tampa Bay)

54 Sp, 2 T, 12 A, 14 P, +20, 0,26 P/Sp, 18:51 Min/Sp

Le Seelandais est le troisième défenseur suisse à être freiné par une blessure. Après une pause de plus de deux mois, il a toutefois pu faire son retour fin février et a récemment rejoué aux côtés du capitaine Victor Hedman. Ses premiers playoffs NHL ne pourraient pas être plus croustillants puisqu'il affrontera le champion en titre, les Florida Panthers.

Pour sa première saison à Tampa Bay, J.J. Moser a défendu aux côtés de Victor Hedman. Photo: Sven Thomann

9 Lian Bichsel (20, Dallas)

38 c, 4 t, 5 a, 9 p, +2, 0,24 p/sp, 14:53 min/sp

Le Soleurois a marqué les esprits et s’est attiré la sympathie des fans grâce à ses mises en échec percutantes. Bien qu’il ait disputé moins de la moitié des matches, ce défenseur aux mensurations de géant (2 mètres pour 105 kilos) a utilisé son gabarit bien plus que n’importe quel autre joueur de Dallas. À 155 reprises, ce démolisseur a fait trembler ses adversaires.

Officiellement, il a été envoyé en AHL en fin de saison, sur le papier uniquement, pour permettre le retour de Tyler Seguin dans le cadre du salary cap. Mais en playoffs – où l'affrontement avec le Colorado s’annonce intense – le plafond salarial n’a plus aucune importance.

Lian Bichsel, des Dallas Stars, envoie une mise en échec à Mathieu Oliver, des Columbus Blue Jackets. Photo: IMAGO/Imagn Images

10 Akira Schmid (24, Las Vegas)

5 matches, 94,4 % de défense, 1,26 but encaissé/match.

Après s'être démené pendant une saison en AHL dans la ville voisine d'Henderson, le Bernois a finalement pu disputer quatre matches de NHL avec Las Vegas grâce à l'absence pour blessure du Russe Ilya Samsonov. Schmid, qui sera encore sous contrat avec les Golden Knights la saison prochaine, a fait forte impression.

Akira Schmid a fait des apparitions chez les Vegas Golden Knights à la fin de la saison régulière. Photo: keystone-sda.ch

11 Philipp Kurashev (25, Chicago)

51 c, 7 t, 7 a, 14 p, -28, 0,27 p/sp,13:43 min/sp

La saison dernière, il semblait avoir franchi un cap avec 54 points inscrits. Une vraie promesse pour l’avenir. Mais cette saison, Kurashev n’a pas su confirmer. En perte de confiance, il a souvent été relégué en tribunes, en tant que joueur surnuméraire.

Son contrat avec les Blackhawks arrive à échéance, et son avenir en NHL est désormais incertain.