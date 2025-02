La NHL lance sa propre coupe du monde

1/5 A l'avenir, on verra plus souvent les stars de la NHL lors des tournois internationaux. Photo: IMAGO/Michal Fajt

Dino Kessler

Alors que le premier lâcher de puck a eu lieu lors du tournoi des quatre nations, la NHL a annoncé qu'elle organiserait en février 2028 une variante encore plus grande de ce format de compétition qui réunit les meilleures équipes et joueurs du monde. La Coupe du monde 2028 sera pour la NHL le lien entre les Jeux olympiques 2026 et les Jeux olympiques 2030. Avec le tournoi des quatre nations qui a lieu actuellement, la grande ligue met à disposition des joueurs pour un tournoi international pour la première fois depuis 2014.

Au moins huit équipes nationales devraient s'affronter en février 2028. Les matches se dérouleront en Amérique du Nord et en Europe et seront également joués selon les règles de la NHL. Les arbitres seront aussi issus de la ligue. La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) n'a ainsi pas grand-chose à dire sur ce projet. Ce nouveau format pourrait néanmoins l'inciter à réagir pour remettre à jour les Championnats du monde organisés chaque année.

Une vitrine premium

Le rythme que la NHL et la NHLPA (syndicat des joueurs) souhaite donner à ces compétitions est clairement identifiable: l'idée est de proposer régulièrement un format premium qui met en vitrine les meilleurs joueurs du monde. La NHL ne voit manifestement pas une telle possibilité avec le tournoi de l'IIHF. Dans son communiqué, elle formule qu'«au moins huit nations» doivent participer à la Coupe du monde 2028 et que l'événement doit être organisé sous l'égide de la NHL et de la NHLPA. D'autres parties seront tout au plus consultées, est-il écrit.

Et la Suisse dans tout ça? La National League devrait être interrompue, comme cela sera le cas en février de l'année prochaine pour les Jeux olympiques. D'ici à 2030, quatre de ces formats seront donc organisés, en comptant l'actuel tournoi des quatre nations. Du point de vue des clubs, des ligues et de l'IIHF, il convient donc de se demander comment les Championnats du monde peuvent continuer à exister sans être désuets.