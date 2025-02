Kevin Fiala a souhaité à sa manière la bienvenue en NHL au rookie suisse Lian Bichsel: par un but de rêve. En plus, il a marqué lors de la séance de tirs au but. Quel cador!

1/6 Kevin Fiala est l'homme en forme chez les Los Angeles Kings. Photo: IMAGO/Imagn Images

Andrea Cattani

C'est l'un de ces buts qui font que l'on reste longtemps inoubliable, même en NHL: Kevin Fiala a brillé lors de la victoire de ses Los Angeles Kings contre les Dallas Stars, en donnant l'avantage à son équipe en deuxième période (2-1). Et c'est justement un autre Suisse qui en a fait les frais: Lian Bichsel.

Après un duel, le rookie Lian Bichsel se retrouve soudain sans canne devant sa propre cage. Les Kings voient immédiatement l'avantage à tirer de cette situation et lancent leur attaque par le côté droit, où Kevin Fiala est prêt. Et le Saint-Gallois invite Lian Bichsel à danser: après une feinte de corps, le rookier est désorienté. Et lorsqu'il se retrouve face à Kevin Fiala, il est déjà trop tard. Le buteur des Kings glisse le puck entre les jambes de Lian Bichsel et l'envoie sous la barre. Jake Oettinger, le gardien de Dallas, est lui aussi piégé par la feinte de Fiala.

Les Kings commentent simplement le but sur X: «Kevin Fiala, tu es sérieux?»

Kevin Fiala marque aussi lors du shootout

Mais la performance du joueur de la Nati ne s'arrête pas là. A la cinquième minute de la prolongation, il marque ce qui aurait dû être le but vainqueur, mais sa réussite est annulée en raison d'une obstruction au gardien. Les Kings doivent donc s'imposer lors de la séance de tirs au but. Là aussi, Kevin Fiala marque et Los Angeles gagne finalement le match 5-4.

Le deuxième duel suisse en NHL se déroule de manière moins spectaculaire dans la nuit de vendredi à samedi: Philipp Kurashev et les Blackhawks de Chicago battent Roman Josi et les Predators de Nashville 6-2. Les deux joueurs de la Nati n'ont toutefois pas marqué de point.

Nino Niederreiter a également gagné avec Winnipeg. Les Jets ont battu les New York Islanders 4-3 et remportent ainsi leur huitième victoire consécutive. L'équipe canadienne consolide ainsi sa place en tête de la Western Conference.