Il vole le protège-dents de son adversaire

Carolina a parfaitement début son deuxième tour des play-off. Les Hurricanes se sont imposés 2-1 après prolongation sur la glace de Washington pour l'acte I. La décision est tombée après 3 minutes dans le temps supplémentaire, par la canne de Jaccob Slavin.

Mais c'est une autre scène que le but de la victoire qui a fait sourire les suiveurs de la NHL ce mardi. À six minutes de la fin du temps réglementaire et alors que le score était de 1-1, le joueur des Capitals Tom Wilson et son adversaire Sebastian Aho se sont échangés quelques mots, comme bien souvent lors d'un arrêt de jeu.

Sauf que, contrairement à d'habitude, le No 43 de Washington a réalisé un geste peu anodin. Alors que le protège-dents de Sebastian Aho dépassait de sa bouche, son adversaire le lui a subtilisé. Sympathique, Tom Wilson a tout de même rendu sa protection à Sebastian Aho, via l'arbitre.

Pas dégoûté pour autant, le joueur de Carolina l'a sans souci remis dans sa bouche et a pu continuer la rencontre.