1/6 Wayne «The Great One» Gretzky (à gauche, contre Denis Potvin des New York Islanders) vient de perdre deux de ses records. Photo: keystone-sda.ch

Stephan Roth

Chaque discipline sportive connaît la question du «GOAT», le «greatest of all time», le plus grand de tous les temps. Et les avis peuvent fortement diverger à ce sujet. Au tennis, Novak Djokovic a mis tout le monde d'accord en prenant le dessus sur Rafael Nadal. En football, Lionel Messi semble avoir pour certains pris l'avantage depuis son titre de champion du monde en décembre 2022, bien que certains préfèrent Pelé ou Diego Armando Maradona. Et puis il y a aussi Cristiano Ronaldo et ses supporters, qui défendent encore un autre point de vue.

Dans le hockey, ce débat n'a pas eu lieu pendant des décennies. Personne ne s'est approché de Wayne Gretzky - Mario Lemieux en a été empêché par son cancer et son dos. Le nombre de ses records y a contribué. «The Great One» en comptait 61 lorsqu'il a pris sa retraite en 1999. Aujourd'hui, il ne lui en reste «plus que» 56. Mais il est déjà clair que Sidney Crosby va lui en voler un autre. Le capitaine des Pittsburgh Penguins va en effet terminer pour la 20e fois une saison avec au moins un point par match. Wayne Gretzky y était parvenu 19 fois.

De plus, Alexander Ovechkin a effacé la marque que l'on croyait éternelle de Wayne Gretzky de 894 buts dimanche contre les New York Islanders. Le Canadien a dû pousser un soupir de soulagement en voyant que le Russe y était parvenu rapidement puisqu'il devait suivre le sniper des Washington Capitals partout aux Etats-Unis et au Canada pour être présent lorsque le jour arriverait...

«Le hockey est tellement meilleur aujourd'hui»

Avec les fantastiques records désormais battu par Sidney Crosby et Alex Ovechkin, la question n'est pas seulement de savoir lequel des deux rivaux a la meilleure carrière à son actif, mais aussi si l'un des deux ne peut pas être considéré comme le «GOAT».

Sidney Crosby, qui a remporté il y a quelques semaines avec le Canada le «Faceoff des 4 nations» avec des duels très émotionnels et politiquement brûlants contre les Etats-Unis, a le vent en poupe dans son pays dans le débat sur le «GOAT». Cela pourrait aussi être lié au fait que le statut du héros national Gretzky a subi quelques égratignures en raison de sa proximité avec le président américain Donald Trump. D'aucuns auraient espéré que l'ancien numéro 99 montre plus de caractère lorsque son ami Trump a augmenté les droits de douane pour le Canada et exprimé des désirs d'annexion.

Si l'on met de côté les aspects politiques, Wayne Gretzky devrait rester le «GOAT» tant que son record fabuleux de 2857 points - le numéro 2, Jaromir Jagr, a atteint 1921 - ne sera pas battu. Donc encore pendant longtemps. D'autant plus qu'il a remporté quatre fois la Stanley Cup avec les Edmonton Oilers. Sidney Crosby a remporté le trophée trois fois, Alex Ovechkin une fois jusqu'à présent.

Auston Matthews a encore la meilleure moyenne

Mais peut-on vraiment comparer ces différentes époques? «Le hockey est tellement meilleur aujourd'hui», disait déjà Wayne Gretzky il y a des années. «Plus excitant, plus rapide, plus athlétique, mieux coaché». Il faisait également référence au fait que l'équipement des gardiens s'était beaucoup amélioré et que les gardiens étaient aujourd'hui beaucoup plus grands.

Et alors qu'il se tenait sur la glace après le 895e but d'Alex Ovechkin, pour participer à la grande fête pendant l'interruption du match -qui a duré plus de 20 minutes-, Wayme Gretzky a déclaré: «On dit que les records sont faits pour être battus. Mais je ne suis pas sûr de savoir qui va marquer plus de buts».

Oui, qui? La superstar de Toronto Auston Matthews? Jusqu'à présent, il a marqué en moyenne plus de buts par matches (0,64) qu'Ovechkin (0,6). Il n'en est toutefois qu'à 398 buts. Et l'Américain, qui a joué en 2015/16 chez les ZSC Lions, a déjà 27 ans. Il aura du mal à maintenir son rythme de croisière.