Les Hurricanes de Carolina ont remporté un sixième succès consécutif en play-off de NHL lundi. Menés 2-0 par Philadelphie, ils se sont imposés 3-2 en prolongation grâce à un but de Taylor Hall.

ATS Agence télégraphique suisse

Carolina a enchaîné lundi un sixième succès en six matches depuis le début des play-off de NHL. Les Hurricanes ont pris l'avantage 2-0 dans leur série face à Philadelphie après avoir «balayé» Ottawa au 1er tour.

Mais ce deuxième succès face aux Flyers a été acquis dans la douleur. Les Canes se sont imposés 3-2 après prolongation sur une réussite de Taylor Hall après 18'54 en «overtime», après avoir été menés 2-0. Il s'agissait de leur 43e tir cadré dans cette partie (contre 36 pour les Flyers).

Philadelphia avait pris les commandes (2-0) en marquant deux fois en l'espace de 39 secondes à la 5e minute. Menés pour la première fois au score dans ces play-off, les Hurricanes ont recollé grâce à des buts de l'ex-Biennois Nikolaj Ehlers (11e, 2-1 en «powerplay") et de Seth Jarvis (52e, 2-2), avant de forcer la décision en prolongation.

L'autre match de la soirée a vu Vegas - chez qui le gardien bernois Akira Schmid est toujours surnuméraire - s'imposer 3-1 face à Anaheim en ouverture de leur demi-finale de Conférence Ouest. Ivan Barbashev a inscrit le but de la victoire à la 56e, Mitch Marner scellant le score dans une cage vide à 6'' de la fin.