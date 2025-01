1/5 Philipp Kurashev n'a même pas eu le droit de participer au Winter Classic au stade de baseball Wrigley Field. Photo: keystone-sda.ch

Stephan Roth

La saison dernière, Philipp Kurashev a percé dans la NHL, marquant 18 buts et 54 points au total. L'attaquant de la Nati a ainsi créé des attentes chez les Blackhawks de Chicago. Il n'a ainsi plus commencé la saison aux côtés de la jeune star Connor Bedard (19 ans), mais devait diriger sa «propre» ligne. Mais le joueur de 25 ans n'a jamais répondu aux attentes.

Après 30 matches, Philipp Kurashev n'a que trois buts et deux assists à son actif. A cela s'ajoute le plus mauvais bilan positif/négatif de toute la NHL!

L'entraîneur Luke Richardson, renvoyé en décembre, et son successeur, le Suédois Anders Sörensen, ont pourtant tout tenté pour relancer Philipp Kurashev. Mais ni le rappel à l'ordre par une rétrogradation dans les tribunes, ni le retour dans la ligne de Connor Bedard n'ont donné de résultats.

Depuis, il semble que l'on ait perdu patience avec le Suisse. Sur les neuf derniers matches, il en a passé sept dans les tribunes. Et dernièrement, le capitaine Nick Foligno a eu des mots critiques à son égard. «Kursh n'est plus vraiment un jeune joueur», a déclaré l'homme de 37 ans au «Chicago Tribune» et a tenté d'expliquer ce qui se passait dans la tête de son coéquipier: «D'accord, j'ai fait une très bonne saison. Les années précédentes, j'essayais encore de trouver mon rôle. Quel genre de joueur suis-je vraiment maintenant?»

«C'est difficile de ne pas être frustré»

Philipp Kurashev doit maintenant comprendre qu'il doit tirer fort au but et ne pas essayer d'exploiter ses capacités techniques et sa vitesse partout ailleurs sur la glace. Philipp Kurashev et l'Allemand Lukas Reichel (22 ans), qui a également été surnuméraire à l'extérieur dernièrement, sont de bons coéquipiers, poursuit Nick Foligno. «Mais on ne peut pas leur tendre la main trop longtemps. A un moment donné, tu es responsable de toi-même et de ta carrière».

L'entraîneur Anders Sörensen a déclaré en décembre à «The Athletic»: «Nous l'avons vu dans le passé. Il avait marqué 54 points et faisait beaucoup de bonnes choses. Mais c'est une ligue difficile, qui peut rapidement voir clair dans ton jeu. Il doit trouver un moyen de progresser». Et Philipp Kurashev d'ajouter: «C'est dur quand ça ne va pas. C'est difficile de ne pas être frustré et de devenir négatif».

Pour lui, il s'agit maintenant de sauver sa carrière en NHL. Son contrat, qui lui rapporte actuellement 2,25 millions de dollars, expire à la fin de la saison. Il sera ensuite «restricted free agent», ce qui signifie qu'il ne pourrait signer qu'un nouveau contrat avec Chicago jusqu'au 15 juillet - si tant est qu'il obtienne une offre minimale (2,25 millions), ce qui semble hautement improbable à l'heure actuelle.

Un autre club de NHL lui donnera-t-il une chance?

La NHL est impitoyable avec les joueurs qui ne peuvent pas assurer leur place. Surtout quand, comme le joueur de 25 ans, ils ne sont plus «vraiment jeunes». Si un autre club de NHL croyait en Philipp Kurashev, il pourrait certainement s'entendre avec Chicago pour un échange de joueurs. D'autant plus que les Blackhawks, décevants et en pleine reconstruction, misent désormais sur des talents comme Frank Nazar (20 ans).

Le Suisse doit espérer remonter la pente à Chicago ou qu'un transfert se concrétise d'ici la trade deadline du 7 mars.