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Roman Jose brille également
Retour gagnant pour Nino Niederreiter avec Winnipeg

Nino Niederreiter est de retour! L'attaquant grison était absent depuis plusieurs semaines et est désormais opérationnel avec les Jets, qui ont battu Seattle 6-2. Roman Josi a lui marqué son 13e but de la saison avec Nashville.
Publié: 09:23 heures
Brad Lambert, Nino Niederreiter et Neal Pionk ont battu Seattle ce lundi soir.
Photo: AP
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ATS Agence télégraphique suisse

Absent sur blessure depuis son retour des JO de Milan-Cortina, Nino Niederreiter a signé un retour gagnant lundi en NHL. L'attaquant grison et les Jets ont cueilli un net succès (6-2) face à Seattle.

«El Nino», qui avait manqué les 20 derniers matches des Jets, a au droit à 11'20 de jeu face au Kraken. Il n'a pas inscrit de point, mais a terminé cette partie avec un bilan de +2. Les Jets se sont montrés particulièrement efficaces en supériorité numérique, marquant trois fois dans cette situation.

Cette victoire, la quatrième dans ses cinq dernières sorties, permet à Winnipeg de se retrouver à trois points du dernier ticket disponible pour les play-off à l'Ouest. Cette deuxième «wildcard» est passée en mains des Los Angeles Kings, vainqueurs lundi d'un autre adversaire direct, Nashville, qui pointe à une longueur de L.A.

Roman Josi brille pour les Predators

Privés jusqu'au terme de la saison de Kevin Fiala, les Kings se sont imposés 3-2 aux tirs au but face aux Predators de Roman Josi. Ce dernier a brillé, inscrivant son 13e but de la saison, le 2-2 (45e), après avoir réalisé son 40e assist sur le 1-1 de Steven Stamkos. Le défenseur bernois a passé 28'09 sur la glace, pour un bilan de +1.

Autre défenseur bernois, Janis Moser a également connu la défaite, le Lightning s'inclinant 4-2 dans l'antre des Buffalo Sabres lors d'un choc entre les deux meilleures équipes de l'Atlantic Division. Le Seelandais a été aligné durant un peu moins de 20 minutes, pour un différentiel de -1.

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