Roberto Luongo a été aider une équipe amateur. Photo: keystone-sda.ch

Dans sa carrière, Roberto Luongo compte 1115 matches de NHL entre principalement les Canucks de Vancouver et les Panthers de Floride. Il peut désormais rajouter à son beau CV un match de ligue amateur. Le Canadien, qui a remporté cette année la Coupe Stanley en tant qu'assistant du General Manager avec la Floride, a répondu à une annonce sur Facebook. «Recherche gardien» a écrit sur le réseau social une équipe «corpo» de l'État ensoleillé.

À 45 ans, Roberto Luongo n'a pas hésité à rechausser les patins pour venir en aide à l'équipe. Le défi s'annonçait toutefois de taille, puisque ses nouveaux coéquipiers et lui allaient affronter le champion en titre de la Ligue, et ce sur les cinq dernières années.

Mais quand on a un portier au plus de 1000 matches de NHL dans ses filets, rien ou presque ne peut nous arrêter. Le nouveau club de Roberto Luongo a remporté la rencontre (4-2) et le portier canadien peut donc se targuer d'avoir un taux de victoires de 100% dans ce championnat. On ne sait pas encore si le club amateur a pu lui proposer un contrat pour revenir jouer quelques matches.