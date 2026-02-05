Les Los Angeles Kings ont reçu un énorme coup de boost dans leur quête de titre suprême en NHL. L'équipe de Kevin Fiala accueille l'un des meilleurs joueurs du monde, le vétéran russe Artemi Panarin.

À la veille de la pause olympique, les Los Angeles Kings ont officialisé une recrue de prestige: Artemi Panarin (34 ans) rejoint la formation de Kevin Fiala (29 ans) en provenance des New York Rangers.

Le Russe, qui a inscrit 927 points (321 buts) en 804 matches de NHL, arrive avec effet immédiat et s’est engagé pour deux saisons à compter du prochain exercice, avec un salaire annuel de 11 millions de dollars (environ 8,5 millions de francs).

Artemi Panarin avait entamé son aventure en NHL en 2015 sous le maillot des Chicago Blackhawks, avant de rejoindre les Columbus Blue Jackets en 2017, puis les Rangers de New York deux ans plus tard.