Roman Josi blessé, les Predators de Nashville perdent 4-1 face au Mammoth de l'Utah à Salt Lake City. Le capitaine suisse risque de manquer le sprint final pour une place en play-off.

Privés de Roman Josi, blessé, les Predators de Nashville se sont inclinés 4-1 jeudi à Salt Lake City, face au Mammoth de l'Utah. La qualification pour les play-off de la NHL se complique.

Le défenseur et capitaine suisse est «touché au haut du corps» et son état sera réévalué au «jour le jour», a annoncé la franchise du Tennessee. Une bien mauvaise nouvelle pour les «Preds», à l'heure du sprint final de la saison régulière.

Alors qu'il ne leur reste que trois matches à jouer, les Predators sont désormais distancés dans la lutte pour la dernière wild card de la Conférence Ouest. Ils pointent à une longueur des Los Angeles Kings, qui ont de surcroît un match de plus à jouer.

Les Jets en embuscade

Les Winnipeg Jets de Nino Niederreiter pourraient aussi se mêler à la lutte, eux qui comptent trois points de retard sur les Kings. Ils ont fait un nouveau pas en avant en signant un troisième succès consécutif à St. Louis (3-2) pour le deuxième match de Niederreiter depuis son retour de blessure.

San José est un point derrière les Jets mais sa défaite 6-1 sur la glace d'Anaheim – toujours sans Philipp Kurashev, laissé en tribune – hypothèque grandement ses chances de jouer les séries éliminatoires.

Déjà éliminés de la course aux play-off à l'Est, les New Jersey Devils ont encaissé une nouvelle défaite à domicile face à Pittsburgh (5-2). Jonas Siegenthaler s'est illustré avec un assist sur le 3-2, alors que Nico Hischier et Timo Meier sont restés muets.

Egalement en lice jeudi soir, Lian Bichsel et Dallas se sont imposés 5-4 contre Minnesota, et Janis Moser et Tampa Bay ont perdu 2-1 à Montréal. Deux résultats sans grande importance, les deux franchises étant déjà qualifiées depuis longtemps pour les play-off.