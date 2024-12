Les frères Johnny et Matthew Gaudreau ont été arrachés à la vie dans un tragique accident cet été. Aujourd'hui, Madeline, la veuve de Matthew, a annoncé une belle nouvelle: elle a donné naissance à leur enfant.

1/7 Matthew Gaudreau - ici avec son épouse Madeline - a été tué dans un tragique accident fin août. Photo: Instagram/mogaudreau

Ramona Bieri

Leur destin a ébranlé le monde du hockey sur glace cet été. La star de la NHL Johnny Gaudreau (31 ans) et son frère Matthew Gaudreau, de deux ans son cadet et lui aussi hockeyeur, se promenaient à vélo fin août lorsqu'ils ont tous deux été renversés par une voiture et mortellement blessés.

Un fait particulièrement tragique: Johnny et Matthew auraient dû être les témoins de mariage de leur sœur le jour suivant. La fête a été annulée et la tristesse a remplacé la joie dans la famille. Deux femmes ont perdu d'une seconde à l'autre leurs maris, l'amour de leur vie. Et quatre enfants leur père.

Johnny Gaudreau était déjà le papa de Noa Harper (2 ans) et Johnny Edward (10 mois) lorsqu'il a été arraché à la vie bien trop tôt. Comme l'a révélé sa veuve Meredith lors de l'enterrement, elle porte sous son cœur le troisième enfant, qui devait voir le jour l'année prochaine.

Des larmes à l'écoute des battements de cœur

Matthew Gaudreau ne pourra plus connaître la sensation de devenir père. Pourtant, l'ancien hockeyeur professionnel se réjouissait tellement d'attendre un bébé avec sa femme Madeline. «Je n'oublierai jamais les larmes de Matthew lorsqu'il a entendu pour la première fois les battements de cœur de notre fils Tripp, qui n'était pas encore né», s'est émue Madeline Gaudreau lors de la cérémonie funéraire.

Le petit garçon a maintenant vu le jour. Madeline Gaudreau partage sur Instagram une photo sur laquelle elle tient délicatement sa petite main. En mémoire de son papa, Tripp porte le deuxième prénom de Matthew. Et est «le monde de papa et maman», comme l'écrit Madeline Gaudreau. Elle ne révèle pas la date exacte de la naissance de Tripp. Mais en lui, une partie de son papa continuera à vivre.