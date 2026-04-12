Grâce à sa victoire contre Minnesota, Nashville reste au contact des Kings de Los Angeles dans la course aux play-off. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler se sont illustrés avec les Devils.

ATS Agence télégraphique suisse

Nashville peut toujours espérer disputer les play-off de NHL, alors qu'il lui reste deux matches à jouer en saison régulière. Les Predators de Roman Josi se sont imposés 2-1 dans la nuit de samedi à dimanche face à Minnesota pour garder le contact avec les Kings.

Les deux équipes sont séparées par un point. Los Angeles, qui est privé de Kevin Fiala jusqu'au terme de cette saison régulière, détient pour l'heure la deuxième «wildcard» dans la Conférence Ouest. Les Kings ont encore trois matches à disputer dans le championnat régulier, tous à l'extérieur.

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Nashville, pour qui Roman Josi n'a pas inscrit de point samedi, jouera pour sa part ses deux dernières rencontres devant son public. Les Predators doivent affronter successivement San Jose, qui peut encore espérer atteindre les play-off, et Anaheim, 3e de la Division Pacifique mais pas encore assuré de jouer les séries finales.

Des points pour les «Swiss Devils»

La lutte pour les play-off ne concerne en revanche plus St. Louis, éliminé à la suite de la victoire des Kings face à Edmonton. Les Blues ont digéré cette nouvelle en battant Chicago 5-3, avec notamment un assist de leur centre zurichois Pius Suter.

Les trois Suisses des Devils se sont par ailleurs illustrés samedi dans un match gagné 5-3 par New Jersey à Detroit. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont tous trois réussi un assist face aux Red Wings, qui ont perdu toute chance de jouer les play-off après cette défaite.