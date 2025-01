Les Kings de Los Angeles ont triomphé 2-1 en prolongation contre les Jets de Winnipeg. Malgré leur temps de jeu, Fiala et Niederreiter sont restés muets.

Kevin Fiala malmené par la défense de Winnipeg Photo: JOHN WOODS

ATS Agence télégraphique suisse

Le «duel suisse» entre Los Angeles et Winnipeg a tourné à l'avantage des Californiens. Les Kings ont battu les Jets 2-1 ap sans point pour Fiala ni Niederreiter. Cette victoire correspond au cinquième succès de suite pour les Kings qui n'avaient plus joué depuis le 5 janvier en raison des incendies près de Los Angeles.

Malgré le plus haut temps de jeu en power-play, Kevin Fiala n'a pas trouvé la faille. Le Saint-Gallois n'a pas encore marqué de point en 2025. Niederreiter n'a pas noirci la feuille de pointage, mais il a tout de même distribué 9 charges.

De son côté, Philipp Kurashev a bénéficié d'un peu plus de 11 minutes de je avec Chicago lors de la défaite 5-3 à Detroit. Il venait de passer quatre matches en tribunes. Défaite également pour Vancouver 2-0 contre Carolina avec un Pius Suter muet depuis le 22 décembre et qui n'a plus marqué depuis le 7 décembre.