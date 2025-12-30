La plupart des joueurs suisses engagés sur les patinoires de NHL lundi soir ont connu la défaite. Roman Josi, en revanche, avait de quoi se réjouir: le Bernois a fêté une victoire et a inscrit son quatrième but de la saison.

ATS Agence télégraphique suisse

Après un début de saison compliqué, les Predators de Nashville poursuivent leur remontée vers le milieu du classement, portés par leur capitaine Roman Josi. Le défenseur bernois s’est une nouvelle fois illustré en trouvant le chemin des filets lors de la victoire 4-3 à l’extérieur face au Mammoth de l’Utah.

Ce match revêtait une importance capitale pour Nashville. Dans la course aux séries éliminatoires, les Predators devaient impérativement s’imposer face à un concurrent direct comme l’Utah Mammoth. Mission accomplie.

Menés à deux reprises, Josi et ses coéquipiers ont su réagir à chaque fois avant de renverser la rencontre pour l’emporter 4-3. Le capitaine a lui aussi laissé son empreinte en inscrivant le 1-1 d’un puissant tir dans la lucarne, inscrivant au passage son quatrième but de la saison.

Une phase compliquée pour Nino Niederreter

Rien ne va plus pour les Jets de Nino Niederreiter. Winnipeg a subi sa sixième défaite consécutive lundi en NHL, s'inclinant 3-1 face aux Edmonton Oilers. Les Jets ont pourtant dominé les débats, cadrant 42 tirs contre 21 pour les Oilers. Mais ils se sont heurtés à un Calvin Pickard impeccable devant le filet d'Edmonton, et ont manqué d'efficacité notamment en supériorité numérique (0/3 dans cet exercice).

Nino Niederreiter est une nouvelle fois resté «muet», ne cadrant pas le moindre tir. Sa disette personnelle a de quoi inquiéter: l'attaquant grison n'a pas inscrit le moindre point dans ses 13 dernières sorties.

Les Kings de Kevin Fiala (1 assist lundi) et les Blues, privés de Pius Suter (blessé à une cheville), ont par ailleurs subi les foudres des deux équipes en forme du moment. Los Angeles s'est incliné 5-2 face à l'Avalanche, qui a signé lundi un 8e succès d'affilée, alors que St. Louis a été battu 4-2 par les Sabres, qui en sont quant à eux à 9 victoires d'affilée.