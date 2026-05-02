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L'acte VII dimanche en Floride
Tampa Bay s'offre un match 7 face à Montréal grâce à Gage Gonçalves

Tampa Bay décroche un match 7 décisif face à Montréal après une victoire 1-0 en prolongation vendredi. Gage Gonçalves a inscrit l'unique but, tandis qu'Andrei Vasilevskiy a brillé avec 30 arrêts et un blanchissage.
Publié: il y a 41 minutes
Tampa Bay décroche un match 7 décisif face à Montréal après une victoire 1-0 en prolongation vendredi.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Janis Moser et le Lightning peuvent toujours y croire. Tampa Bay a en effet égalisé à 3-3 dans le 1er tour des play-off de NHL qui l'oppose à Montréal, en allant s'imposer 1-0 après prolongation sur les glace des Canadiens vendredi.

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Le seul but du match a été inscrit par Gage Gonçalves, qui a récupéré son propre rebond pour tromper le gardien des Habs Jakub Dobes après 9'03 en «overtime». Le Lightning venait de «tuer» une pénalité infligée à son attaquant russe Nikita Kucherov.

Janis Moser était présent sur la glace lorsque Gonçalves a débloqué la situation. Troisième joueur le plus utilisé dans le camp du Lightning, le précieux défenseur seelandais a été aligné durant 25'34 vendredi soir.

30 arrêts pour Andrei Vasilevskiy

Andrei Vasilevskiy fut le grand homme de cette rencontre, la quatrième de la série à s'être conclue en prolongation. Le gardien russe du Lightning a réussi 30 arrêts pour signer son huitième blanchissage dans le cadre des play-off.

L'acte VII de cette série est programmé dimanche, en Floride. Son vainqueur défiera en demi-finale de la Conférence Est les Buffalo Sabres, qui ont sorti Boston en six matches. Les Sabres se sont imposés 4-1 vendredi sur la glace des Bruins pour remporter une série pour la première fois depuis 2007.

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