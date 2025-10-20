L'écran géant de la patinoire de San Jose a projeté par erreur un message hostile aux immigrants. Derrière cette missive, un fan a réussi à être plus fûté que le club de NHL. Ce dernier s'est immédiatement excusé.

Blick Sport

Projeter les messages de ses fans sur l'écran géant, ce n'est pas sans danger. Et l'organisation des San Jose Sharks l'a appris à ses dépens en ce début de saison de NHL. Lors de la réception des Pittsburgh Penguins, un supporter local a joué au plus malin avec le service de communication de la franchise. Et il a gagné.

Son message - «SAN JOSE FANS LOVE ICE!! GET'EM BOYZ!» - au demeurant anodin, a blousé les responsables de l'écran géant. Une lecture au premier degré serait la suivante: «Les fans de San Jose aiment la glace! Battez-les, les gars!»

Problème? Le message étant inscrit en majuscules, il n'était pas simple de déceler que «ICE» est également le service de l'immigration (Immigration and Customs Enforcement). Et tout à coup, le message innocent se transforme en un «Les fans de San Jose aiment le service de l'immigration!! Chopez-les!» Une incitation qui passe mal tout le temps. Mais elle est d'autant plus regrettable lorsque le club célèbre l'héritage hispanique américain durant un événement intitulé «Los Tiburones Night» (la nuit des requins).

Les Sharks se sont immédiatement excusés pour ce message forcément inapproprié. «Lors de la première pause du match de ce soir, un message offensant, envoyé de l'extérieur, a été affiché par inadvertance sur le tableau d'affichage. Sharks Sports & Entertainment regrette profondément que ce message, contraire aux valeurs de notre organisation, n'ait pas été détecté lors de notre processus d'analyse habituel. L'organisation des Sharks présente ses plus sincères excuses pour cet oubli et travaille activement à en déterminer l'origine.»