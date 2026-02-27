Jeudi soir, deux Suisses ont impressionné en NHL. Pius Suter a marqué et offert deux assists pour les Blues, tandis que Roman Josi a contribué au succès 4-2 des Predators à Chicago. Les autres joueurs suisses ont tous perdu.

Pius Suter se met en évidence, les autres Suisses à la peinent

Pius Suter a vécu une belle soirée pour son premier match après les Jeux olympiques. Le Zurichois a inscrit un but et distillé deux assists pour les St. Louis Blues lors du succès 5-1 contre Seattle. Pius Suter a marqué le 4-1, signant ainsi son 8e but de la saison. Il avait auparavant donné deux passes décisives à Dylan Holloway, auteur d'un triplé au final et désigné homme du match devant son coéquipier suisse.

Roman Josi a pour sa part été crédité de son 29e assist de l'exercice. Le capitaine suisse des Nashville Predators a ainsi contribué à la victoire 4-2 de son équipe à Chicago contre les Blackhawks.

Les autres Suisses ont perdu

Les autres Suisses engagés jeudi ont tous perdu. Les New Jersey Devils, avec le trio Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, se sont inclinés 4-1 à Pittsburgh, subissant un cinquième revers consécutif.

Malgré un assist de Janis Moser, Tampa Bay Lightning s'est incliné 5-4 sur la glace des Carolina Hurricanes. Philipp Kurashev et les San Jose Sharks ont été battus 4-1 par les Flames à Calgary.