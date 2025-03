Pius Suter décisif pour les Canucks de Vancouver

Pius Suter se distingue pour Vancouver, inscrivant deux buts lors d'une victoire 4-3 face à Columbus. Les Canucks maintiennent leur position pour les séries, pendant que Kevin Fiala et Janis Moser brillent aussi avec leurs équipes.

1/2 Pius Suter, à droite, a inscrit son 18e but de la saison Photo: TONY AVELAR

ATS Agence télégraphique suisse

Pius Suter a aidé les Vancouver Canucks à se maintenir dans la lutte pour les play-off de NHL. Le Zurichois a inscrit un but et délivré une passe dans la victoire 6-2 face aux Chicago Blackhawks. Suter a été désigné deuxième étoile de la rencontre. Il compte 18 goals et 14 assists cette saison, sa meilleure en NHL jusqu'ici. Les Canucks sont pour l'heure accrochés à la dernière place qualificative pour les séries.

Kevin Fiala et Janis Moser ont également pu lever les bras avec Los Angeles et Tampa Bay. Les Californiens se sont imposés 1-0 ap devant Nashville où Roman Josi est malheureusement toujours absent pour blessure. Les KIngs ont enchaîné un cinquième succès de rang. Le Ligntning a lui dominé Boston 6-2. Ce succès permet aux Floridiens de rester dans les trois premiers de leur division.