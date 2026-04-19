Les Dallas Stars ont essuyé une lourde défaite 6-1 contre Minnesota lors de l'acte I des play-off. Les coéquipiers de Lian Bichsel auront l'occasion de réagir à domicile lundi soir.

Dallas et Lian Bichsel corrigés par le Wild du Minnesota

Dallas et Lian Bichsel corrigés par le Wild du Minnesota

ATS Agence télégraphique suisse

Les séries finales ont débuté de la pire des manières pour le Dallas de Lian Bichsel: une défaite 6-1 à domicile devant Minnesota.

Le défenseur soleurois n’endosse toutefois pas une très grande responsabilité dans cet échec cinglant. Aligné durant 15’21’, il a rendu un bilan neutre au sein d’une formation qui a concédé trois buts à quatre contre cinq. Le Wild a mené 4-0 avant la mi-match grâce à des réussites de Joel Eriksson Ek, Kirill Kaprizov, Ryan Hartman et Matt Boldy.

Philadelphia déjoue les pronostics

L’acte II aura lieu lundi soir toujours au Texas. Il n’offrira aucun droit à l’erreur à Dallas qui n’a gagné qu’un seul des huit derniers matches de play-off disputés à domicile...

Absent des play-off depuis... 2020, Philadelphia a, pour sa part, déjoué les pronostics. Les Flyers se sont imposés 3-2 à Pittsburgh grâce au but décisif du rookie de 19 ans Travis Sanheim.