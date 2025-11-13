Les New Jersey Devils ont remporté une victoire serrée 4-3 en prolongation contre les Chicago Blackhawks en NHL. Nico Hischier et Timo Meier ont chacun réalisé une passe décisive.

Deux Suisses décisifs lors de la victoire du New Jersey face à Chicago

Deux Suisses décisifs lors de la victoire du New Jersey face à Chicago

Simon Nemec a marqué trois fois pour les Devils. Photo: IMAGO/Imagn Images

ATS Agence télégraphique suisse

Les New Jersey Devils se sont imposés 4-3 ap sur la glace des Chicago Blackhawks en NHL. Nico Hischier et Timo Meier ont chacun donné un assist.

Victorieux des sept derniers duels

Les Devils sont à l'aise contre cet adversaire qu'ils affrontent seulement deux fois par année en saison régulière. Ils ont en effet gagné les sept derniers duels. Le défenseur slovaque Simon Nemec a été déterminant dans ce succès en marquant le 1-1, le 3-3 et le but de la victoire après 3'28 de prolongation.