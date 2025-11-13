DE
Victorieux des sept derniers duels
Deux Suisses décisifs lors de la victoire du New Jersey face à Chicago

Les New Jersey Devils ont remporté une victoire serrée 4-3 en prolongation contre les Chicago Blackhawks en NHL. Nico Hischier et Timo Meier ont chacun réalisé une passe décisive.
Publié: 08:38 heures
Simon Nemec a marqué trois fois pour les Devils.
Photo: IMAGO/Imagn Images
ATS Agence télégraphique suisse

Les Devils sont à l'aise contre cet adversaire qu'ils affrontent seulement deux fois par année en saison régulière. Ils ont en effet gagné les sept derniers duels. Le défenseur slovaque Simon Nemec a été déterminant dans ce succès en marquant le 1-1, le 3-3 et le but de la victoire après 3'28 de prolongation.

