Simon Nemec a marqué trois fois pour les Devils.
Photo: IMAGO/Imagn Images
ATS Agence télégraphique suisse
Les New Jersey Devils se sont imposés 4-3 ap sur la glace des Chicago Blackhawks en NHL. Nico Hischier et Timo Meier ont chacun donné un assist.
Victorieux des sept derniers duels
Les Devils sont à l'aise contre cet adversaire qu'ils affrontent seulement deux fois par année en saison régulière. Ils ont en effet gagné les sept derniers duels. Le défenseur slovaque Simon Nemec a été déterminant dans ce succès en marquant le 1-1, le 3-3 et le but de la victoire après 3'28 de prolongation.