Nico Hischier et les Devils du New Jersey ont subi une deuxième défaite cette saison en NHL, perdant 4-2 contre les Hurricanes en Caroline. Malgré un but de Hischier, les Devils n'ont pas pu renverser la situation.

Deuxième défaite pour Nico Hischier et les Devils du New Jersey

Deuxième défaite pour Nico Hischier et les Devils du New Jersey

Le troisième but de la saison de Nico Hischier n'a pas suffi aux Devils. Photo: COREY SIPKIN

ATS Agence télégraphique suisse

Nico Hischier et ses coéquipiers n'ont pas su éviter une deuxième défaite cette saison en NHL. Le capitaine de New Jersey a inscrit un but inutile lors de la défaite 4-2 des Devils en Caroline mardi. Hischier a réduit la marque à 3-2 durant le troisième tiers-temps à Raleigh (Caroline du Nord). A 5 contre 4, le Valaisan (20'26 de temps de glace pour un bilan de -1) a fait trembler les filets pour la 3e fois de l'exercice en marquant sous la barre de Pyotr Kochetkov (55e), avant que les Hurricanes ne classent l'affaire dans le but vide.

Les Devils étaient pourtant bien partis pour signer un cinquième succès en six matches cette saison lorsque Jack Hughes a ouvert le score et débloqué son compteur but en entame de deuxième période. Ni Timo Meier (14'35/0), ni Jonas Siegenthaler (19'50/-1) n'ont comptabilisé de point durant ce match. Roman Josi a également connu la défaite mardi avec des Predators décidément bien décevants en ce début de saison. Battu 7-3 par Seattle à domicile, Nashville a concédé un troisième revers en trois matches. Le capitaine bernois (27'02/-2) et ses coéquipiers ont craqué dans le troisième tiers-temps en encaissant quatre buts consécutifs.

Idem pour Philipp Kurashev et Chicago, qui ont perdu 3-1 à Calgary contre des Flames toujours invaincus cette saison. L'attaquant zurichois (18'06/-1) et les Blackhawks ont eu du mal à tromper la vigilance de Dustin Wolf, auteur de 31 parades. Enfin, la rencontre entre Janis Moser et Pius Suter a tourné en faveur du défenseur seelandais. De retour à Tampa après le passage de l'ouragan Milton, le Lightning s'est imposé 4-1 face à Vancouver. Moser (23'33/0) a été le joueur floridien le plus utilisé de la partie et a vu son coéquipier Nikita Kucherov inscrire déjà son quatrième but de l'exercice après deux matches. Pius Suter (12'07/-2) et les Canucks sont eux toujours à la recherche d'un premier succès.