Roman Josi: «Il m'est arrivé de prier avant un match de NHL»

Roman Josi, superstar du hockey suisse, s'est confié sur son rapport à la foi et son changement de mentalité sur cet aspect à travers les années et à la suite de son mariage. Entretien confession.

1/7 Ces dernières années, Roman Josi a également découvert son côté spirituel. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Il y a un adage que Roman Josi prononce particulièrement souvent dans l'éducation de ses enfants Luca James (4 ans) et Ivy Lennin (3 ans): «Donner est plus important que recevoir». Et il existe divers exemples qui confirment à quel point le capitaine bernois des Nashville Predators vit en adéquation avec cette devise.

Dans sa ville d'adoption de Nashville, le joueur de 35 ans s'engage fortement avec sa femme Ellie pour la fondation «Best Buddies», qui soutient en premier lieu les enfants souffrant d'un handicap mental.

Un cœur en or

Le fait que l'homme ait un cœur d'or, avec un salaire annuel d'environ neuf millions de dollars, se ressent également dans ses relations avec les sans-abri de la capitale de l'État américain du Tennessee. «Il y a eu des moments où les magazines vendus par les sans-abri s'accumulaient littéralement chez Roman, parce qu'il achetait chaque jour à un type particulièrement pauvre un magazine vendu un dollar, qu’il lui achetait pour vingt», raconte son frère Yannick, de deux ans son aîné.

Peter Josi garde un souvenir particulier d'une autre action de bienfaisance de son célèbre fils. «Il y a trois ans, lorsque Roman a joué avec Nashville contre le SCB à Berne, il était extrêmement important pour lui de pouvoir passer du temps avec son ancien coéquipier, Nino Niederreiter, en compagnie d'enfants malades de l'hôpital du Lindenhof».

Depuis deux semaines, la superstar et sa famille séjournent en Suisse pour la première fois depuis douze mois. D'un côté, Roman Josi se remet dans son pays du syndrome de tachycardie posturale (POTS) qui lui a été diagnostiqué début mars. D'autre part, le vainqueur du trophée Norris 2020 (récompense pour le meilleur défenseur de la NHL) s'engage au pays pour les enfants défavorisés. En tant qu'ambassadeur de la Fondation Laureus, il collecte des fonds pour l'action Secours d'hiver.

«Il y a en Suisse de nombreux enfants qui ne peuvent pas s'offrir d'équipement de hockey sur glace parce que leurs parents vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je veux m'engager pour qu'à l'avenir, ces garçons et ces filles puissent, eux aussi, jouer au hockey avec un équipement optimal.» Samedi prochain (à partir de 10 heures), le double vice-champion du monde s'entraînera publiquement avec de nombreux enfants devant la Postfinance-Arena à Berne, sur la nouvelle surface de jeu.

Méditer et prier

Pour la première fois en public, Roman Josi parle aussi de sa spiritualité et de sa relation avec le christianisme. «Je n'ai pas grandi dans la religion à Berne, confesse-t-il. Mais grâce à ma femme, ma foi en Dieu a grandi. Nous assistons de temps en temps ensemble à des services religieux et il m'est même arrivé de prier avant un match de NHL».

Le meilleur joueur suisse de l'histoire puise entre-temps une force particulièrement importante dans la méditation. «J'ai lu quelques livres spirituels, poursuit-il. Cette littérature m'a profondément touché et je médite quotidiennement depuis quelques années. Et ces derniers mois, qui, Dieu sait, n'ont pas été faciles pour moi en raison de ma maladie, la méditation m'a particulièrement aidé.»

Ces dernières semaines, les jours où Roman Josi ressent encore les effets de sa maladie se font de plus en plus rares. Il a longtemps été habitué aux maux de tête et à l'épuisement. Et c'est pourquoi le finaliste de la Coupe Stanley de 2017 a retrouvé la foi en un retour tonitruant lors de la prochaine saison de NHL.