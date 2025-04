L'Avalanche du Colorado a écrasé les Stars de Dallas 4-0, égalisant la série à 2-2 en quart de finale de la Conférence Ouest de NHL. Gabriel Landeskog, de retour après une longue absence, a brillé avec un but et une passe décisive.

Gabriel Landeskog (92) a réussi un but et un assist samedi face à Dallas Photo: David Zalubowski

ATS Agence télégraphique suisse

Lian Bichsel et les Stars ont été lourdement battus 4-0 samedi sur la glace de l'Avalanche. La franchise du Colorado égalise ainsi à 2-2 face à Dallas en quart de finale de la Conférence Ouest de NHL. L'Avalanche a pu compter sur son «revenant» Gabriel Landeskog pour faire la différence. L'attaquant suédois, qui disputait son deuxième match après une pause forcée de près de trois ans due à une blessure chronique à un genou, a réussi un but et un assist pour être désigné première étoile de cette rencontre.

Battue lors des deux précédents matches, l'Avalanche a survolé les débats, cadrant 48 tirs contre 23 pour les Stars. Colorado menait déjà 2-0 après une première période pourtant équilibrée (12 tirs à 11). Aligné durant 15 minutes, le défenseur soleurois Lian Bichsel a terminé la partie avec un bilan de -1.

Le défenseur biennois du Lightning Janis Moser a passé une bien meilleure soirée, même s'il est resté «muet». Tampa Bay est en effet allé s'imposer 5-1 sur la glace des Florida Panthers, derniers vainqueurs de la Coupe Stanley, pour n'être plus mené que 2-1 dans ce quart de finale de la Conférence Est.