Philipp Kurashev ne devrait bientôt plus avoir à parler de près avec les arbitres de NHL. Photo: keystone-sda.ch

La saison de NHL est tout sauf agréable pour Philipp Kurashev. En 31 matchs, l'attaquant des Blackhawks de Chicago n'a marqué que cinq points (trois buts, deux passes). Il n'était même pas dans l'équipe lors de 15 des 46 matchs et lorsqu'il a eu sa chance, il n'a eu le droit de patiner que pendant un peu plus de 15 minutes en moyenne. La saison dernière, il en était à 19 minutes de moyenne, et l'attaquant de 25 ans jouait très souvent dans le même trio que le super talent Connor Bedard (19 ans, numéro 1 au repêchage en 2023). Au cours de la dernière saison, il a surtout marqué 54 points et perçait dans la meilleure ligue de hockey sur glace du monde. Du moins le croyait-on.

Car désormais la tendance est au départ d'Amérique du Nord. «The Athletic» rapportait en effet au début de l'année qu'il était peu probable que l'ancien junior du CP Berne obtienne un nouveau contrat avec les Blackhawks. Et comme Watson l'indique, un retour en Suisse est un grand thème de discussion. Le club en pole position? Les Ours, justement, qui semblent en mesure de créer les conditions du retour de leur ancien joueur, tant financièrement que sportivement.