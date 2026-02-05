Deux points pour Roman Josi et Kevin Fiala

Les Suisses Roman Josi et Kevin Fiala se sont inclinés en NHL jeudi malgré leurs deux points respectifs inscrits. Le gardien de la sélection suisse aux JO Akira Schmid s'est illustré avec Las Vegas.

ATS Agence télégraphique suisse

Roman Josi et les Nashville Predators ont été défaits en prolongation 6-5 par le Minnesota Wild après deux victoires de rang. Le défenseur a égalisé à cinq partout à la 56e, et a distillé une passe décisive sur le deuxième but de son équipe, marqué par Filip Forsberg. Cette saison, Josi s'est déjà fait l'auteur de 39 points, dont onze buts.

De son côté, Philipp Kuraschev s'est incliné avec les San Jose Sharks 4-2 face à Colorado Avalanche, actuels leaders de NHL. L'attaquant bernois a cependant marqué son septième but du championnat en cours lors de l'égalisation 2-2.

Si les Los Angeles Kings ont concédé une quatrième défaite d'affilée contre les Seattle Kraken 4-2, Kevin Fiala a signé deux assists, pour désormais atteindre les 40 points cette saison, ce qui fait de lui le deuxième meilleur compteur suisse de NHL derrière Nico Hischier (41 points).

Le portier des Golden Knights Akira Schmid a livré une super performance en effectuant 21 arrêts lors de la victoire de son équipe 5-2 face aux Vancouver Canucks, ce qui lui a valu d'être nommé troisième étoile du match. Grâce à ce succès, Las Vegas a renoué avec le succès après cinq revers consécutifs.