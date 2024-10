Comme au Mondial, Philipp Kurashev est surnuméraire en NHL

Philipp Kurashev a reçu une leçon. Photo: keystone-sda.ch 1/6

Stephan Roth

S'il y avait des perdants dans l'équipe suisse lors du Mondial de Prague, Philipp Kurashev était l'un d'entre eux. L'attaquant des Blackhawks de Chicago a commencé le tournoi dans un rôle important et a joué plus de 17 minutes lors de la victoire initiale contre la Norvège. Mais bien qu'il ait obtenu un assist lors de chacun des deux premiers matches, Kurashev n'a jamais vraiment pris son envol offensivement et n'a pas eu l'influence sur le jeu que l'on attend d'un joueur installé en NHL, qui vient de terminer sa saison la plus productive (54 points).

L'entraîneur de l'équipe nationale Patrick Fischer a tenté de nombreuses choses, mais n'a jamais trouvé de place pour le joueur de Chicago. Ainsi, le Bernois n'a joué que six minutes lors du dernier match de groupe et a ensuite été surnuméraire dans les tribunes lors des grandes performances contre l'Allemagne (3-1) en quart de finale et le Canada (3-2 tab) en demi-finale. Il a ensuite réintégré l'équipe lors de la finale contre la République tchèque (0-2), en tant que 13e attaquant, mais il n'est resté qu'un peu plus de cinq minutes sur la glace.

De retour en NHL, Philipp Kurashev s'est vu attribuer un nouveau rôle à Chicago. Il ne devait plus jouer aux côtés du jeune prodige Connor Bedard, avec lequel il s'était parfaitement entendu, mais diriger la deuxième ligne, après que les Blackhawks ont enregistré 59 défaites la saison dernière et ont été la deuxième pire équipe de la ligue.

Mais après six matches, dont quatre perdus, Kurashev n'avait qu'un seul but. Après la défaite 2-4 contre les Buffalo Sabres, l'entraîneur Luke Richardson a tiré sur la corde et a relégué le Suisse dans les tribunes dans la nuit de mardi à mercredi contre les Vancouver Canucks.

«Nous attendons plus physiquement de sa part»

«Il n'a pas vraiment eu un bon match et nous attendons plus de lui, a déclaré le Canadien. Il s'est bien développé ces deux dernières années et il était fort l'année dernière. Son départ a été assez bon, pas du point de vue des chiffres, mais tout le monde chez nous a du retard à rattraper. Je sais qu'il n'est pas un joueur de quatrième ligne qui jette son corps dans tous les duels, mais nous attendons plus physiquement de sa part, notamment dans les duels pour le puck. Il n'utilise pas son corps correctement et ne prend pas toujours la bonne décision. C'est pourquoi il n'a pas été bon lors du dernier match. Ce n'était pas seulement des scènes isolées, mais tout le match. Qu'il prenne cela comme un rappel à l'ordre et qu'il s'améliore.»

La défaite contre les Sabres, qui n'avaient gagné qu'une fois auparavant, a rendu Luke Richardson furieux. «Ce n'est pas la faute d'un joueur, mais si l'on regarde ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé, on remarque qu'un joueur comme 'Kurschy' a souvent fait des choses de travers», poursuit l'homme de 55 ans, cité par nhl.com.

Une bonne nouvelle pour Kurashev, dont le contrat de 2,25 millions de dollars expire au printemps: contrairement à l'équipe de Suisse, qui a fêté deux grandes victoires sans lui, Chicago a subi une nouvelle défaite (3-6) contre les Canucks de son compatriote Pius Suter.