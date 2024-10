Winnipeg perd son invincibilité en s'inclinant 6-4 face à Toronto. Nino Niederreiter et ses coéquipiers ne battront pas le record de victoires consécutives.

Une première défaite pour Winnipeg et Nino Niederreiter en NHL

Nino Niederreiter (au premier plan) a concédé sa première défaite de la saison. Photo: Jeff Roberson

Winnipeg ne gagnera pas un neuvième match de suite pour avoir une chance d’écrire l’histoire. Invaincus depuis le début de saison, les Jets se sont inclinés 6-4 à domicile devant Toronto.

Nino Niederreiter et ses coéquipiers n’égaleront pas le record de dix victoires lors des dix premiers matches établis par Toronto en 2003 et par Buffalo en 2016. La faute en grande partie à l’ex-pigiste de Berne John Tavares qui a signé un triplé. Mené 4-0, Winnipeg est revenu à 5-4 avant que Tavares n’assure le succès des Maple Leafs dans la cage vide.

Après avoir inscrit 4 buts et délivré 2 assists lors des quatre derniers matches, Nino Niederreiter est resté cette fois «muet». Le Grison a accusé un bilan de -1 pour un temp de jeu de 15’07’’.

La soirée de Roman Josi fut également éprouvante. Le Bernois et Nashville se sont inclinés 3-2 en prolongation à Tampa Bay. Si Janis Moser a été crédité d’un bilan de +1 dans les rangs d’un Lightning qui a cueilli un sixième succès en neuf rencontres, le capitaine des Predators, sorti de ce match avec un -2 qui fait tache, a été crucifié avec ses partenaires par la réussite de Nick Paul après 3’22’’ de jeu dans la prolongation.

Pius Suter et Philipp Kurashev ont, pour leur part, inscrit leur deuxième but de l’exercice. Pius Suter a signé le 3-3 lors de la défaite 4-3 de Vancouver à domicile face à Carolina. En revanche, la victoire fut bien au rendez-vous pour Chicago et Philipp Kurashev. A Denver où les Blackhawks ont battu 5-2 l’Avalanche, le Bernois a eu le bonheur d’ouvrir le score à la 9e sur une séquence à 5 contre 4.