La miraculeuse résurrection des Predators de Roman Josi

La situation semblait désespérée à Nashville, où on se dirigeait vers une nouvelle saison pourrie. Mais les Preds sont soudain revenus dans la course, depuis que leur capitaine suisse est de nouveau à bord.

Stephan Roth

Lorsque Roman Josi a fait son retour le 22 novembre, après une fracture à la main qui l’avait contraint à une pause d’un mois, les Nashville Predators étaient la deuxième pire équipe de toute la NHL et comptaient déjà huit points de retard sur une place en play-off.

Depuis le retour du capitaine, la dynamique a totalement changé. Les Predators ont remporté 13 de leurs 21 derniers matches et se sont relancés dans une course qui semblait presque perdue. Après les rencontres du week-end, l’écart avec une place de wild card n’était plus que d’un point.

Roman Josi ne porte certes plus l’équipe à lui seul comme il y a quelques années, lorsqu’il tournait à près d’un point par match et dynamisait l’attaque soir après soir. Cette saison, le défenseur bernois totalise 18 points en 29 rencontres. Mais comme leader et moteur émotionnel, il reste indispensable. Joueur le plus utilisé de l’effectif, il dépasse les 23 minutes de temps de glace par match.

Garder son sang-froid

À Nashville, les remontées font presque partie de l’ADN. À plusieurs reprises, les Predators ont déjà arraché leur qualification pour les play-off après une progression tardive. Même en 2017, lorsqu’ils avaient atteint la finale de la Coupe Stanley contre Pittsburgh, ils s’étaient qualifiés pour les séries à la dernière minute. La saison dernière, en revanche, alors que Roman Josi était absent en raison du syndrome POTS, le rebond n’avait pas eu lieu.

Après ce nouveau départ manqué, beaucoup s’attendaient à voir l’entraîneur Andrew Brunette fragilisé ou des joueurs expérimentés être échangés contre des choix de draft ou de jeunes talents. Roman Josi, lui, ne peut être transféré qu’avec son accord en raison d’une clause contractuelle. Mais le manager général Barry Trotz est resté calme.

«Parfois, les gens ne regardent que les résultats et pas le développement», a expliqué Barry Trotz dans The Athletic. «Heureusement, je peux observer le travail des entraîneurs avec les joueurs et la manière dont les joueurs réagissent. J’ai senti que l’équipe n’abandonnait pas le staff et qu’elle se rapprochait de plus en plus.» L’ancien entraîneur de Washington, champion de la Coupe Stanley en 2018, a aussi admis que son passé derrière le banc lui donnait sans doute plus de patience que d’autres directeurs sportifs.

Cela n’empêche pas des ajustements à venir. D’ici à la trade deadline, Barry Trotz devrait encore bouger. Pas moins de six joueurs des Predators arriveront en fin de contrat et pourraient quitter la franchise sans compensation à l’issue de la saison. Pour une équipe en pleine reconstruction, Nashville ne peut en réalité pas se permettre de les perdre sans contrepartie.