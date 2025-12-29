Alexander Ovechkin a dépassé Wayne Gretzky et est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la NHL. De quoi être élu «sportif de l'année 2025» par notre journaliste.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'affront avait assez duré. Le pays roi du hockey sur glace attendait depuis plusieurs dizaines d'années que la ligne la plus prestigieuse des classements individuels lui revienne, mais la quête était longue et fastidieuse et le record de Wayne Gretzky semblait intouchable. Même Jaromir Jagr ne l'avait pas approché...

Et puis, à l'été 2005, débarque à Washington avec fracas un ailier venu du Dinamo Moscou. Sa première saison est déjà énorme: 52 buts et 54 assists en 81 matches. Il fera encore mieux deux ans plus tard avec 112 points. La meilleure ligue du monde avait trouvé son maître du temps présent. Mais elle ne se doutait pas encore qu'il deviendrait le meilleur de tous les temps.

Le meilleur buteur de l'histoire de la NHL, tout simplement

Mais voilà, Alexander Ovechkin y est parvenu, le 6 avril 2025, dépassant les 895 buts de celui qui était jusqu'à ce jour de gloire pour le hockey russe le meilleur buteur de l'histoire de la NHL. Il a fallu 1487 matches, mais l'attaquant des Washington Capitals y est arrivé, enfin, et sous le regard du roi déchu, Wayne Gretkzy, fair-play et admiratif. Et ce 895 but, le Russe l'a inscrit fidèle à lui-même: d'un tir surpuissant, suivi d'un sourire que toute la ligue connaît depuis vingt ans.

Ce que j'aime particulièrement dans ce record: il récompense un joueur qui n’a jamais triché, jamais changé de club, jamais levé le pied. Un capitaine resté loyal aux Washington Capitals quand tant d’autres ont cherché des raccourcis pour aller soulever le trophée, ce qui, à mes yeux, a moins de valeur. Un leader qui a porté sa franchise jusqu’au titre suprême pour le hockey de club en 2018, offrant une Coupe Stanley à une ville qui l’attendait depuis toujours. 27 points en 24 matches de play-off, voilà qui a de l'allure.

Tout le monde sait comment il va marquer, mais...

Il y a donc là une forme de justice, mais il y a surtout beaucoup de travail et d'abnégation pour en arriver là, sur le toit du monde. Alexander Mikhaïlovitch Ovechkin, ce gamin moscovite, a traversé les époques, les styles de jeu, les décennies, les générations de gardiens, tout en restant fidèle à son identité. Il a gagné, encore et encore, le respect de ses adversaires, les mettant à genoux même quand ils savaient exactement ce qui allait arriver et comment il allait marquer… sans pouvoir l’en empêcher.

Il lui manque l'or olympique, c'est tout

D'accord, les trophées collectifs ont beaucoup plus d'importance que ce record individuel et rien ne remplacera jamais une médaille avec son club ou avec son pays. Et sans doute qu'Alexander Ovechkin restera dans l'imaginaire russe derrière les glorieux héros de l'Union soviétique, ceux qui ont ramené l'or olympique à plusieurs reprises (il n'était pas de l'équipe vainqueure en 2018, contre sa volonté), mais tout de même: détrôner Wayne Gretzky méritait bien selon moi le titre de «Sportif de l'année 2025».