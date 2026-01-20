Les Devils s'imposent en prolongation à Calgary

Battus 4-1 à domicile par Carolina samedi, les Devils ont renoué avec la victoire lundi en NHL.

ATS Agence télégraphique suisse

New Jersey est allé s'imposer 2-1 après prolongation sur la glace de Calgary pour décrocher un troisième succès dans ses quatre dernières sorties.

Un seul membre de la «colonie» suisse des Devils s'est illustré sur le plan offensif lundi. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a été crédité d'un assist - son 6e de la saison - sur l'ouverture du score signée Dawson Mercer après 7'51.

Nico Hischier et Timo Meier sont en revanche restés «muets» dans le camp des Devils, qui ont dominé les débats mais se sont heurtés à un excellent Devin Cooley (29 arrêts devant le filet de Calgary). New Jersey a finalement forcé la décision après 1'18 de jeu en prolongation sur une réussite de son défenseur Simon Nemec.