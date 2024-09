Stephan Roth

Gavin McKenna (16 ans): si jeune et déjà si fort! Photo: keystone-sda.ch

Alors qu'en football, Lamine Yamal, âgé de 17 ans seulement, s'illustre pour l'Espagne et Barcelone, en hockey sur glace, l'engouement pour le prochain prodige a commencé depuis longtemps. Il s'agit de Gavin McKenna (16 ans), le cousin de la jeune star de Chicago Connor Bedard (19 ans).

«Il serait déjà le meilleur étranger de la National League suisse», est convaincu un expert suisse de la branche qui ne souhaite pas être nommé. Pour mémoire, il y a neuf ans, Auston Matthews avait brillé lors de son passage à Zurich en inscrivant 24 buts et 22 assists en 36 matches de saison régulière, avant d'être choisi comme numéro 1 par Toronto lors de la draft NHL. L'Américain, qui a récemment été nommé capitaine des Maple Leafs, avait alors besoin d'une autorisation exceptionnelle de la Confédération et n'avait pu jouer qu'après son 18e anniversaire.

Il semble évident que Gavin McKenna sera également repêché comme numéro 1. Mais son tour ne viendra qu'en 2026. L'année prochaine, James Hagens (17 ans, Boston College) est considéré comme le favori pour la première place. Lors du championnat du monde M18 au printemps dernier, l'attaquant américain a remporté la course au titre de meilleur marqueur avec 22 points en sept matches. Il a devancé de peu Gavin McKenna, son cadet d'un an (20 points), qui a décroché l'or avec le Canada.

Avec le Canada, Gavin McKenna (au centre) a remporté l'or aux championnats du monde M18 au printemps dernier. Photo: keystone-sda.ch

Gavin McKenna est originaire du territoire peu peuplé du Yukon (40'000 habitants sur près de 500'000 kilomètres carrés), dans le nord-ouest du Canada. Il appartient à la Première Nation Tr'ondek Hwech'in, l'un des plus de 600 peuples autochtones du Canada. Ses parents Willy et Krystal jouaient eux-mêmes au hockey sur glace. Et devant la maison, son père a construit une petite patinoire avec des bandes de bois, sur laquelle McKenna jouait pendant des heures - même par -30 degrés.

«Il avait besoin d'un défi»

Pour que Gavin puisse se rendre à des camps et des tournois de hockey, les voisins et les entreprises locales l'ont aidé en participant aux tombolas et aux marchés aux puces des McKenna. Ils n'avaient pas d'autre choix que de laisser leur fils partir en voyage de hockey, a déclaré sa mère Krystal au portail d'information cbc.ca. «Il n'avait pas de concurrence ici. Il avait besoin d'un défi». Et son père Willy a ajouté: «Il a dû travailler plus dur que beaucoup d'adolescents, mais en même temps, il a rencontré tellement de gens différents et s'est fait beaucoup d'amis».

Le fait que Gavin McKenna, qui jouait déjà à l'âge de 13 ans à Kelowna, à 2300 kilomètres de là, soit particulièrement talentueux s'est rapidement répandu. C'est ainsi qu'il a été choisi comme numéro 1 par les Medicine Hat Tigers lors du repêchage de la ligue junior WHL en 2022. Avec 97 points en 61 matches, il a plus que répondu aux attentes la saison dernière dans la WHL. Le monde du hockey entendra encore beaucoup parler de lui, même s'il ne peut pas prouver qu'il serait déjà le meilleur étranger de la National League suisse.