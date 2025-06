Stéphane Charlin jouera bien avec Genève-Servette

L'incertitude est désormais terminée, Stéphane Charlin ne va pas tenter sa chance en NHL cette année et va donc bel et bien porter le maillot de Genève-Servette lors de l'exercice 2025/2026.

Stéphane Charlin a fait ses débuts en championnat du monde cette année. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'était évidemment un gros point d'interrogation qui entourait la saison à venir de Genève-Servette. Stéphane Charlin, meilleur gardien suisse du dernier championnat, allait-il honorer son contrat avec les Aigles ou allait-il tenter sa chance en Amérique du Nord? Les joueurs sous contrat en Suisse avaient jusqu'au 15 juin pour parapher une entente avec une franchise de NHL. Ainsi les Zurichois Juho Lammikko et Vinzenz Rohrer avaient décidé de suivre cette option en s'engageant respectivement avec les New Jersey Devils et les Canadiens de Montréal.

Stéphane Charlin, lui, l'avait annoncé qu'il était évidemment intéressé à tenter cette aventure, comme il l'avait déclaré lors du podcast Cold Facts: «La NHL me fait rêver, mais pas à n’importe quel prix. Et si c’est à Genève que je peux continuer à grandir et gagner, alors ce sera très bien aussi.»

Visiblement, il a décidé que ce n'était pas le bon moment pour lui. Ou que les conditions n'étaient pas toutes réunies pour faire le grand saut. «Il va rester à Genève pour l'année prochaine, nous a confirmé son agent, Gaëtan Voisard. Les exigences de Stéphane étaient grandes et, pour le moment, la barre était haute pour que cela se fasse cette année. On va travailler en vue de la saison prochaine.»

C'est donc devant le filet de Genève-Servette qu'il va poursuivre sa carrière, là où il l'avait d'ailleurs commencée. Il revient par la grande porte aux Vernets après les avoir quittés par la petite, voici près quatre ans. Entre temps, le gardien s'est aguerri et a progressé pour devenir international lors du dernier championnat du monde. Il a signé un contrat jusqu'en 2028 avec les Aigles, mais pourrait chaque année tenter sa chance en NHL en cas de paraphe avant le 15 juin.

Lors de la saison dernière, il a été l'une des pièces maîtresses des Langnau Tigers, surprenants quarts de finaliste du championnat. En 34 matches de saison régulière, Stéphane Charlin avait compilé des statistiques hallucinantes avec 94,6% d'arrêts et 1,80 but encaissé par match. À Genève, il sera en concurrence avec Robert Mayer, toujours sous contrat pour deux saisons encore, mais dont les prestations lors de la saison dernière n'ont pas franchement convaincu. Par ailleurs, Gauthier Descloux est toujours sous contrat avec le GSHC, mais une rupture semble proche.