Donald Trump a même une influence sur... la finale de NHL

Donald Trump avait accueilli les Florida Panthers, champions de NHL, en février dernier. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

La finale de la Coupe Stanley 2025 entre les Edmonton Oilers et les Florida Panthers ne se joue pas uniquement sur la glace. Une tension politique palpable s'est invitée dans les tribunes, poussant de nombreux fans canadiens à boycotter les matches en Floride.

En cause: les récentes déclarations de Donald Trump, président américain, qui a évoqué l'annexion du Canada comme 51e état des États-Unis, et imposé des tarifs douaniers punitifs. Ces propos ont suscité une vague d'indignation au sein de la population canadienne, notamment chez les amateurs de hockey.

Le rôle de Wayne Gretzky

La situation est d'autant plus délicate que Wayne Gretzky, légende vivante du hockey et figure emblématique des Oilers, a récemment affiché sa proximité avec Trump. Sa participation à des événements politiques aux côtés du président américain a été mal perçue au Canada, certains fans allant jusqu'à demander le retrait de son nom d'une artère d'Edmonton. Récemment, sa statue devant la patinoire d'Edmonton a même été souillée d'excrément. Ambiance...

Alors que les Oilers d’Edmonton s’apprêtent à disputer une revanche en finale de la Coupe Stanley contre les Florida Panthers, les agences de voyage constatent un net recul de la demande pour les déplacements en Floride. L'agence Travel Gurus, basée à Edmonton et contactée par le «Edmonton Journal», n’a réservé que 10 chambres d’hôtel près de l’Amerant Bank Arena cette année, contre 20 l’an passé. Et parmi celles-ci, quatre restent encore disponibles. «Il n’y a pas beaucoup d’intérêt en dehors des inconditionnels», explique au quotidien local le responsable Hidar Elmais.

Moins d'avions vers la Floride

Selon Elmais, cette désaffection serait en partie liée aux tensions politiques entre le Canada et les États-Unis, exacerbées par la rhétorique de Donald Trump et ses propos sur les tarifs douaniers ou l'idée d’un «51e État». Même dans le domaine sportif, ces tensions semblent avoir un impact: «Les tensions entre les États-Unis et le Canada ont même un effet sur le sport», observe-t-il. De son côté, Karilynn Stanners, agente chez Newwest Travel & Cruises, ajoute, toujours auprès de la même source, que l’organisation à court terme d’un tel événement rend les réservations plus compliquées qu’un événement prévu de longue date comme un Grand Prix ou un Super Bowl.

D’autres facteurs logistiques viennent compliquer les déplacements des fans, notamment la diminution des vols directs entre le Canada et certaines destinations américaines, comme Dallas ou Miami. Cette baisse des liaisons serait, elle aussi, une conséquence indirecte de la politique trumpienne, qui a vu les compagnies aériennes canadiennes supprimer certains itinéraires transfrontaliers. Néanmoins, malgré ces signaux pessimistes, les hôtels proches de la patinoire des Panthers affichent presque complet pour le match 3, preuve que l’engouement existe toujours — mais sans doute ailleurs ou chez d’autres publics.