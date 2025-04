Meredith, la veuve de Johnny Gaudreau, a donné la vie

1/5 Le décès de Johnny Gaudreau a provoqué une grande tristesse. Photo: keystone-sda.ch

Joël Hahn

En août, un tragique accident de voiture dans le New Jersey (États-Unis) a ébranlé le monde du sport: la star de la NHL John Michael «Johnny» Gaudreau (31 ans) et son frère Matthew (30 ans) ont perdu la vie dans ce tragique accident. La communauté du hockey sur glace s'est retrouvée sous le choc - des milliers de fans ont pleuré la mort d'un des joueurs les plus populaires et les plus talentueux de sa génération.

Meredith Gaudreau a annoncé sa grossesse lors de la cérémonie funéraire. Maintenant, environ huit mois plus tard, la veuve du défunt s'exprime à nouveau: elle a donné naissance à leur troisième enfant.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le fils porte le nom de son défunt papa

Sur Instagram, elle partage une première photo du nouveau-né et révèle également son nom : Carter Michael Gaudreau. Un moyen émouvant de rendre hommage à son défunt mari et de faire vivre son souvenir d'une manière particulière.

Johnny Gaudreau, qui a notamment joué pour les Calgary Flames et les Columbus Blue Jackets, était considéré comme le chouchou du public et un meneur de jeu au talent exceptionnel. Sa perte est d'autant plus douloureuse - pour sa famille, ses fans et l'ensemble du hockey sur glace. Avec la naissance de Carter Michael Gaudreau, ce n'est pas seulement son nom qui reste - mais aussi une partie de l'héritage de Johnny.