Les New Jersey Devils ont parfaitement entamé leur saison en avalant les Sabres vendredi à Prague (4-1). Les Suisses se sont montrés convaincants, mais le héros de la soirée a été le gardien Jacob Markström, auteur d'un arrêt stratosphérique.

Les New Jersey Devils entament la nouvelle saison de NHL par un large succès. Photo: imago/CTK Photo 1/6

Dunja Moustopoulos

Après avoir manqué les play-off au printemps 2024, les New Jersey Devils – avec les Suisses Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler – entament cette nouvelle saison avec l’envie de rebondir. Et le début est prometteur: lors du match d’ouverture à Prague contre les Buffalo Sabres, ils se sont imposés avec autorité (4-1).

Le capitaine Nico Hischier a brillé lors de cette rencontre en République tchèque. Le Haut-Valaisan a marqué le troisième but, tandis que Jonas Siegenthaler a été décisif sur le deuxième.

«Quand nous exploitons notre vitesse, nous devenons dangereux», a justement analysé Hischier lors de la deuxième pause. Une vitesse qui a fait la différence contre les Sabres et qui pourrait bien permettre aux Devils de viser à nouveau les sommets cette saison.

Le gardien des Devils déjà sous les projecteurs

Jacob Markström, gardien des New Jersey Devils, a lui aussi marqué les esprits. Avec une parade spectaculaire alors qu’il semblait battu, il a fait chavirer les spectateurs. « On dirait Roger Federer!» s’est exclamé un journaliste, complètement euphorique.

Ce samedi, Prague accueillera le deuxième duel entre ces deux équipes. Les Suisses continueront-ils sur leur lancée ?