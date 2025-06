La famille d'un gardien de NHL reçoit des menaces de mort

Chloe Skinner, épouse du gardien des Oilers d'Edmonton Stuart Skinner, reçoit des menaces de mort contre elle et ses enfants. Dans un podcast, elle s'est confiée sur le comportement extrême et effrayant de certains fans.

1/5 La famille de Stuart Skinner reçoit des menaces de mort via les réseaux sociaux. Photo: IMAGO/Imagn Images

Joël Hahn

Le hockey sur glace est une source d’émotions, de joie, de frustration et de passion. Mais ce que vit actuellement la famille du gardien de NHL Stuart Skinner est au-delà de tout ce que le sport peut justifier.

Chloe Skinner est l’épouse du gardien de but des Oilers d’Edmonton, qui est engagé ces jours-ci en finale de Coupe Stanley contre les Panthers de Floride. Dans le podcast «Breaking the Ice», elle a parlé en toute franchise de la face cachée de sa vie sous les feux de la rampe. «C’est un schéma vieux comme le monde: le gardien de but devient le souffre-douleur. Cette année, c’est devenu vraiment violent», explique-t-elle. Elle évoque une vague de haine qui va bien au-delà de la critique, jusqu’à des menaces de mort contre elle et ses enfants.

«Mes DM (ndlr: messages directs) sont remplis de menaces de mort contre moi et contre nos enfants. De comptes anonymes, de gens qui se cachent derrière leur écran. C’est moche. Il y a des gens qui écrivent qu’ils vont nous 'dégager' s’ils nous voient», raconte la mère de deux enfants. «En ce moment, j’essaie de prendre ça avec humour, mais quand je lis ces messages, j’ai peur. C’est effrayant.»

Service de sécurité pour la famille

Les menaces sont si violentes qu’il a même fallu faire appel à un service de sécurité. «Je m’inquiète pour la sécurité de ma famille, et surtout de ma petite fille. Que des gens soient prêts à aller aussi loin pour un résultat de match, c’est tout simplement malsain.»

Alors que Stuart Skinner évite sciemment les médias sociaux – ses comptes sont gérés par des tiers – sa femme est devenue une cible facile du public.

Stuart Skinner lui-même a toujours fait l’éloge de la passion des fans des Oilers. Mais ce cas montre de manière effrayante à quelle vitesse l’amour sans limite des fans, de tous les camps, peut basculer dans la haine, avec des conséquences réelles pour les joueurs et leurs familles.