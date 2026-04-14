Bonne nouvelle pour la Nati en vue du Championnat du monde? Roman Josi et Nino Niederreiter ne disputeront pas les play-off de NHL.

ATS Agence télégraphique suisse

Tout est dit dans la lutte pour les play-off en NHL après les matches disputés lundi soir. Battus par San Jose, les Predators de Roman Josi ne joueront pas les séries finales. Les Jets de Nino Niederreiter sont également éliminés.

C'est la victoire des Kings, privés jusqu'au terme de la saison de Kevin Fiala, qui a scellé cette course aux play-off dans la Conférence Ouest. Los Angeles a validé son ticket en s'imposant 5-3 à Seattle, prenant ainsi trois longueurs d'avance sur Nashville qui n'a plus qu'un match à jouer en saison régulière. Anaheim se retrouve également du bon côté de la barre.

Les Kings se sont assuré la deuxième «wildcard» disponible à l'Ouest en gagnant sept de leurs neuf derniers matches. A l'inverse, Nashville n'a gagné que quatre de ses dix dernières parties. Lundi, les Predators se sont inclinés 3-2 face aux Sharks, chez qui Philipp Kurashev était à nouveau surnuméraire. Roman Josi a réussi un assist pour son 55e point de la saison.

Lightning-Canadiens au premier tour

Assuré pour sa part de jouer les play-off avec Tampa Bay, Janis Moser s'est également illustré lundi, signant un assist dans un match gagné 4-3 après prolongation par le Lightning face à Detroit. Le défenseur de Dallas Lian Bichsel, au repos lundi à Toronto (victoire 6-5 des Stars), et le gardien de Vegas Akira Schmid, qui n'est plus que le no 3 dans la hiérarchie des Golden Knights, sont les seuls autres Suisses valides à pouvoir disputer les play-off.

Les huit qualifiés sont également connus dans la Conférence Est, où une seule place restait à attribuer. Celle-ci revient aux Philadelphia Flyers, qui ont mis tout le monde d'accord en s'imposant 3-2 aux tirs au but face à Carolina. Ils affronteront Pittsburgh au premier tour des play-off. Tampa Bay connaît également déjà son adversaire: le Lightning se frottera aux Canadiens de Montréal en quart de finale de Conférence.