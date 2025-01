La joie des Rangers, qui ont battu les Devils en prolongation jeudi Photo: FRANK FRANKLIN II

ATS Agence télégraphique suisse

Les Devils et leur colonie suisse ont conclu leur plus long «road trip» de la saison sur une cinquième défaite en six matches. New Jersey s'est incliné 3-2 sur la glace des New York Rangers jeudi.

Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont tous restés «muets» dans le camp des Devils, qui avaient renoué avec la victoire lundi à Seattle après une série de quatre défaites loin de leurs bases. Meier était par ailleurs présent sur la glace lorsque Sam Carrick a donné le deuxième point aux Rangers en marquant le 3-2 après 2'48 en «overtime».

Jack Hughes plaide coupable sur ce but, lui qui a perdu le puck pour permettre à Reilly Smith de partir en contre-attaque avec Carrick face au seul Timo Meier revenu en défense. Le no 86 des Devils avait jusque-là porté son équipe en inscrivant le 1-1 à la 25e avant de signer la passe décisive sur le 2-1 de Jesper Bratt (29e). Les Rangers étaient revenus à 2-2 avant même la fin du deuxième tiers.