Les choses se corsent pour le New Jersey ! Défaits 3-1 à Raleigh face à Carolina, les Devils accusent désormais un retard de 2-0 dans leur quart de finale de Conférence. Ils n’ont plus le moindre droit à l’erreur.

Une soirée difficile pour les Suisses: New Jersey s'incline

Une soirée difficile pour les Suisses: New Jersey s'incline

Encore une défaite pour Jacob Markstrom et New Jersey à Raleigh. Photo: Karl B DeBlaker

ATS Agence télégraphique suisse

Cela se complique pour New Jersey ! Battus 3-1 à Raleigh par Carolina, les Devils sont désormais menés 2-0 dans leur quart de finale de Conference. Ils ont déjà épuisé tous leurs droits à l’erreur.

Quarante-huit heures après un Acte I perdu 4-1 et qui fut presque à sens unique, le capitaine Nico Hischier et ses coéquipiers ont eu le bonheur d’ouvrir le score à la 4e par le Suédois Jesper Bratt. Mais les Hurricanes ont renversé la table en l’espace de moins de 3 minutes dans le deuxième tiers par Shayne Gostisbehere (23e) et Jordan Martinok (26e) avant de sceller le score dans la cage vide par Seth Jarvis.

Montagne de regrets

Les Devils peuvent, contrairement à dimanche, nourrir une montagne de regrets. Ils ont, en effet, concédé le 2-1 sur un puck perdu par Nico Hischier alors qu’ils évoluaient en supériorité numérique. Ce but a constitué le grand tournant de la rencontre. Crédités tous deux d’un bilan de -2, Nico Hischier et Timo Meier sont désormais au pied du mur. Le Valaisan et l’Appenzellois doivent élever le curseur vendredi lors de l’Acte III à Newark qui sera déjà le match de la dernière chance.

Janis Moser a également connu une soirée difficile. Le Seelandais et Tampa Bay se sont inclinés 6-2 sur leur glace devant Florida lors de l'Acte I de ce derby. Pour son premier après avoir soigné pendant plus de deux mois une blessure en bas du court, Matthew Tkachuk a mené le Champion en titre vers la victoire avec deux buts inscrits en power play et un assist.

Aligné durant 13'41'', Janis Moser a rendu un bilan neutre.