Tampa Bay marque une 6è victoire de suite à Los Angeles

Tampa Bay a signé une sixième victoire consécutive en NHL jeudi à Los Angeles, s'imposant 5-3 face aux Kings. Janis Moser a brillé avec un 14e point cette saison, malgré un but de Kevin Fiala pour les Californiens.

ATS Agence télégraphique suisse

Janis Moser et le Lightning tiennent la grande forme. Tampa Bay a cueilli jeudi son sixième succès d'affilée en NHL, en allant s'imposer 5-3 sur la glace des Los Angeles Kings de Kevin Fiala. Mené 2-1 puis 3-2, après que Kevin Fiala avait inscrit son 14e but de la saison à la 42e minute en supériorité numérique, Tampa Bay a retourné la situation dans les dernières 3'19 du match. Goncalves a marqué le 4-3 à la 59e, 98 secondes après que Cirelli avait égalisé à 3-3. Kucherov a scellé le score dans un filet désert à la 60e.

Janis Moser a signé un assist dans cette partie pour son 14e point dans cet exercice 2025/26, terminant avec un bilan de +2. Kevin Fiala, qui a aussi délivré un assist jeudi pour porter son total de la saison à 27 points, a pour sa part rendu une fiche de -3 à l'issue de cette rencontre.

Roman Josi a également marqué en vain jeudi. Le capitaine de Nashville a signé sa 5e réussite de la saison, la troisième dans ses cinq dernières sorties, dans un match perdu 4-1 par les Predators à Seattle. Le défenseur bernois a trouvé la faille à la 38e, en «powerplay», pour le 3-1 de l'espoir.

A noter par ailleurs la huitième défaite consécutive subie par les Jets. Winnipeg, qui avait laissé Nino Niederreiter dans les tribunes jeudi, s'est incliné 6-5 à Toronto après avoir pourtant mené 4-1 à la 26e minute. L'ex-Lion de Zurich Auston Matthews a brillé dans le camp des Maple Leafs en réalisant un triplé.