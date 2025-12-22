À 38 ans, la légende du hockey canadien décroche un nouveau record. Sidney Crosby devient le meilleur pointeur de l'histoire de sa franchise des Pittsburgh Penguins.

Le capitaine des Penguins a franchi face à Montréal, dans la nuit de dimanche à lundi, la barre des 1724 points (645 buts et 1079 assists) avec Pittsburgh. Cela en fait le nouveau meilleur pointeur de l'histoire de la franchise. Il dépasse ainsi la légende Mario Lemieux, grâce à ses deux points inscrits dans la victoire des siens face aux Canadiens.

Sidney Crosby, 38 ans, a eu besoin de 1387 matches pour atteindre cette marque, alors que son illustre prédécesseur n'avait eu besoin que de 915 parties. Un autre temps, mais deux légendes de la franchise de Pittsburgh et de la NHL.

«Mario Lemieux, c’était mon idole. C’est le meilleur joueur de l’histoire de la NHL. Passer devant lui, c’est quelque chose», a déclaré «Sid the Kid». À noter que Mario Lemieux détenait le record depuis le 20 janvier 1989.