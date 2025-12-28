DE
FR

Salaire annuel de 6,75 millions
Avec le Lightning, Janis Moser décroche le jackpot

Vice-champion du monde en 2025, Janis Moser prolonge de huit ans avec le Lightning jusqu'en 2034. Le défenseur suisse percevra un salaire annuel moyen de 6,75 millions de dollars.
Publié: il y a 43 minutes
Janis Moser (90) a prolongé jusqu'en 2034 avec Tampa Bay.
Photo: Chris O'Meara
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Lightning mise sur Janis Moser. Le défenseur seelandais a signé une prolongation de contrat de huit ans avec le Lightning, a annoncé la franchise floridienne de NHL samedi soir. Ce nouveau bail porte jusqu'au terme de la saison 2033/34. Il rapportera en moyenne 6,75 millions de dollars à Janis Moser, dont le salaire annuel actuel est de 3,375 millions de dollars.

Le Biennois de 25 ans avait rejoint Tampa Bay en juin 2024 dans le cadre d'un échange avec Utah, signant un contrat de deux ans quelques jours plus tard avec le Lightning. L'accord précédent portait jusqu'au terme du présent exercice.

A lire aussi
Troisième but de Janis Moser cette saison, deux assists pour Roman Josi
Les Suisses décisifs
Troisième but de Janis Moser cette saison, deux assists pour Roman Josi
Des assists et de larges victoires pour Roman Josi et Janis Moser
Hockey sur glace
Des assists et de larges victoires pour Roman Josi et Janis Moser

Vice-champion du monde en 2025 avec la Suisse, Moser a disputé 34 matches cette saison avec le Lightning, réussissant 12 points avec un temps de jeu moyen de 21'44. Il affiche un bilan personnel de +25, le meilleur de son équipe et le deuxième meilleur parmi les défenseurs de NHL.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus