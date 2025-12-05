Sauvés par Toni Rajala dans leur série de tirs aux buts, les Seelandais ont su renverser le cours du match pour s'imposer à Rappi ce soir. De son côté, Zurich a battu le leader.

Rapperswil - Bienne 2-3 tab

3:13 Rapperswil - Bienne: Bienne force et s'impose aux tirs aux buts

Après trois revers consécutifs, Bienne se devait de réagir à Rapperswil. Mais les Saint-Gallois vont mieux, comme on a pu le voir avec leur victoire à Fribourg. Rappi a vite mené 2-0, mais les Seelandais ont décidé de s'accrocher. Et ce sont les situations spéciales qui ont sauvé les Bernois aux 34 et 36e par Hofer en power-play, puis par Haas en infériorité numérique. Tout s'est finalement joué aux tirs au but et là aussi, le scénario a vu les Lakers mener rapidement 2-0, avant que les Biennois ne remontent pour finalement gagner 3-2 tab, grâce à un doublé de Sylvegard et un but de Rajala.

Ajoie - Fribourg 1-5

3:11 Ajoie - Fribourg: Ajoie surclassé par Fribourg

Logique respectée lors de la soirée de National League vendredi. Fribourg n'a pas tremblé et a dominé Ajoie 5-1 pour revenir à égalité de Lausanne derrière le leader Davos.

Mais à Porrentruy, Fribourg a eu de la chance de ne pas encaisser de but lors du premier tiers. Les Dragons ne se sont pas montrés très entreprenants.

A la 25e, ce sont pourtant les Fribourgeois qui ont ouvert le score. Et c'est Andrea Glauser qui a inscrit son premier but sous son nouveau maillot. Les visiteurs ont doublé la mise à la 31e, lorsque Michael Kapla a bien senti un coup en se rapprochant du goal.

Les Jurassiens y ont cru quelques instants, notamment à la 34e au moment de la réduction du score de Cole Cormier. Seulement les Ajoulots ont perdu tout espoir à la 38e. C'est le moment qu'a choisi Valentin Pilet pour prodiguer quelques caresses ostéopathiques avec la tendresse d'un bulldozer sur les reins de Julien Sprunger, qui disputait son 1148e match sous le maillot des Dragons.

Une fois que les arbitres ont pu calmer les esprits, Fribourg s'est retrouvé à 5 contre 3 et Marcus Sörensen a pu planter le 3-1. Mieux, Gottéron a ajouté un quatrième but à la 42e par Marchon, puis un cinquième par Biasca à la 59e dans la cage vide.

Davos - Zurich 2-3 tab

4:13 Davos - Zurich: Davos battu par Zurich à domicile

A Davos, le leader incontesté du championnat affrontait des Zurich Lions en mal de points. La partie fut équilibrée et la décision s'est là aussi faite aux penalties. Au final, ce sont les Zurichois qui l'ont emporté 3-2 tab. Les Grisons sont encore bien loin de se sentir menacés avec leurs quinze points d'avance sur Lausanne, alors que Zurich prend des points très importants pour ne pas se laisser distancer par le Top 6.

Langnau - Zoug 3-1

4:12 Langnau - Zoug: Langnau vainqueur à domicile

Surprenants cette saison, les Tigres ont retrouvé la victoire à domicile. Menant au score en première période (Rohrbach, 18e), ils n'ont pas su profiter d'un adversaire indiscipliné dans la deuxième et ont finalement concédé l'égalisation par Hofmann (27e). Bachofner (49e) et Petersson (60e) ont finalement offert trois bons points à Langnau, qui récupère la 9e place aux dépens d'Ambri.

Lugano - Kloten 4-1

2:46 Lugano - Kloten: Lugano tout en maitrise contre Kloten

Les Luganais ont rapidement pris l'avantage avec les réussites de Morini (3e) et Sanford (11e). Confirmant ensuite leur supériorité par Peltonen (38e) malgré une infériorité numérique, les hommes de Tomas Mitell n'ont pas été inquiétés par la réduction du score de Meyer (40e). Bouclant l'affaire par Alatalo (60e) en power-play, le HCL termine un quatrième match de suite avec des points et prend le meilleur sur Genève-Servette. Ce succès permet aux Tessinois de se rapprocher du Top 3 avec six points de retard mais deux matchs en moins, alors que Kloten garde une belle marge (sept points) sur Ajoie.