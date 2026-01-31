Les Tigres se sont fait plaisir à domicile ce soir et ont soigné leurs statistiques, infligeant une petite correction aux Tessinois. De leurs côtés, les Lions zurichois ont subi un revers à domicile contre Zoug.

Langnau - Ambri 6-3

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Prenant un double avantage par Petersson (27e, powerplay) puis Kinnunen (30e), les Bernois ont été alertés par le but de Tommaso De Luca (32e). Malgré l'égalisation du même attaquant tessinois (43e), Langnau a passé la seconde et inscrit quatre buts en moins d'un quart d'heure par l'intermédiaire de Baltisberger (45e), Mathys (47e, box-play), Schmutz (49e, power-play) et Pesonen (58e, cage vide), peu inquiétés par le succès de Chris DiDomenico (55e).

Ces trois points donnent un peu plus de confiance à des Tigres, dont la participation à la Coupe Spengler 2026 a été officialisée juste avant cette partie, qui conservent leur place dans les places de play-in, gardant tout de même un oeil sur un éventuel Top-6. Les Tessinois, de leur côté, ont perdu une occasion de se donner un peu d'air par rapport à Kloten (13e).

Zurich - Zoug 2-4

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Toujours dans la course pour le podium de saison régulière, les Zurichois espéraient vivre une plus belle soirée. Après un premier tiers-temps blanc, Jan Kovar a finalement ouvert le score pour les visiteurs (35e). Les buts de Senteler (42e) puis Kovar (48e) à nouveau n'ont pas douché les espoirs zurichois, les Lions parvenant à revenir à un petit but de retard (doublé d'Andrighetto, 48e et 59e). Malheureusement pour eux, Kovar a scellé le sort de cette rencontre dans un but vide, signant ainsi un joli triplé.

Cette défaite force Zurich à laisser (momentanément du moins) la troisième place à Lugano, alors que Zoug (8e) est maintenant à égalité de points avec Rapperswil (7e).

Lugano - Genève 5-1

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Lugano a dominé Genève-Servette 5-1 dans le choc de la soirée de samedi en National League. Les Tessinois, qui grimpent au 3e rang, se sont ainsi assuré a minima une place en play-in.

Ce duel entre deux équipes ayant subi trois défaites dans leurs quatre précédentes sorties s'est joué au troisième tiers. Plus réaliste, Lugano a marqué à deux reprises en supériorité numérique grâce à Jiri Sekac (43e, 2-1) et Dario Simion (57e, 4-1). Le GSHC est pour sa part resté "muet" en deux "powerplays".

Les espoirs des hommes de Ville Peltonen se sont envolés lorsque Simion a marqué le 3-1 à la 50e. A noter que Mirco Müller a également signé un doublé. Le défenseur a profité d'une sortie hasardeuse de Stéphane Charlin pour ouvrir la marque dans une cage vide (19e) avant de sceller le score à la 60e alors que le gardien du GSHC avait cédé sa place à un sixième joueur de champ.

Genève-Servette, qui avait égalisé à 1-1 sur une réussite de Simas Ignatavicius (30e), boucle ainsi sa dernière semaine avant la pause olympique en n'ayant glané qu'un point - lundi face à Ambri - en trois matches. Mais les Grenat restent solidement installés dans le Top 6, avec 10 longueurs d'avance sur le 7e Rapperswil-Jona.