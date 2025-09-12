«Remontada» folle de Kloten contre Rapperswil

Dernière mise à jour: il y a 7 minutes

Publié: il y a 39 minutes

Mené 0-3 après deux tiers, Kloten a renversé les Saint-Gallois pour finalement gagner 5-3. Zoug et Langnau se sont aussi imposés au terme de rencontres serrées. Retrouvez tous les highlights de la soirée.

Kloten a trouvé les ressources pour renverser la rencontre dans le troisième tiers. Photo: Roger Albrecht/freshfocus

Kloten - Rapperswil

4:58 Kloten - Rapperswil: Kloten rattrape un retard de trois buts et s'impose

Quelle remontée réalisée par les Zurichois! Menés 3-0 après 40 minutes de jeu, les joueurs de Lauri Marjamäki ont inscrit cinq buts dans le troisième tiers et repartent avec les trois points.

Lausanne - Fribourg

Lausanne a remporté vendredi à Malley son premier derby de la saison. Les Vaudois ont dominé Fribourg 5-1 à l'occasion de la 2e journée de National League.

Mêmes équipes, score identique. La dernière rencontre entre les deux formations avait eu lieu en avril dernier lors de l'acte VII de la demi-finale et les Vaudois l'avaient emporté 5-1. Rebelote en ce 12 septembre.

On ne sait pas si les Fribourgeois avaient laissé leur envie de revanche près de la Sarine, toujours est-il qu'ils ont proposé un jeu à l'image de la couleur de leur maillot: gris. Surtout au cours d'un tiers initial que Lausanne a abordé comme une équipe qui dispute son premier match de la nouvelle saison à domicile et qui sortait d'une défaite inaugurale à Davos mardi.

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.)

Berne - Genève

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.)

Ajoie - Zurich

2:45 Ajoie - Zurich: Zurich trop fort pour Ajoie

Malgré une prestation pleine d'engagement, les stars zurichoises ont fait plier Ajoie. Malgin, Lehtonen et Andrighetto ont fait craquer les Ajoulots.

Lugano - Zoug

4:25 Lugano - Zoug: Zoug bat Lugano sur le fil

Langnau - Ambri

5:03 Langnau - Ambri: Langnau fait plier Ambri